https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-hamasin-israile-saldirmasinin-nedenini-acikladi-1076585224.html

Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı

Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı

ABD Başkanı Biden, Hamas saldırısının Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıma isteği nedeniyle başladığını öne sürdü. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T18:14+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın saldırısının nedenlerinden birinin, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirme planını bozma arzusu olduğunu söyledi.Biden bir etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:Beyaz Saray tarafından yayımlanan ABD Başkanı konuşmasında, "Hamas'ın İsrail'e karşı bu şekilde saldırmasının nedenlerinden biri de benim Suudilerle müzakere masasına oturacağımı bilmeleriydi ki Suudiler benim için dünyanın en büyük demokrasisi değildir" sözlerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-komunist-partisi-lideri-zyuganov-biden-3-dunya-savasinin-atesini-korukluyor-1076580020.html

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