https://sputniknews.com.tr/20231021/biden-hamasin-israile-saldirmasinin-nedenini-acikladi-1076585224.html
Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı
Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı
ABD Başkanı Biden, Hamas saldırısının Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıma isteği nedeniyle başladığını öne sürdü. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T18:14+0300
2023-10-21T18:14+0300
2023-10-21T18:14+0300
dünya
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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın saldırısının nedenlerinden birinin, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirme planını bozma arzusu olduğunu söyledi.Biden bir etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:Beyaz Saray tarafından yayımlanan ABD Başkanı konuşmasında, "Hamas'ın İsrail'e karşı bu şekilde saldırmasının nedenlerinden biri de benim Suudilerle müzakere masasına oturacağımı bilmeleriydi ki Suudiler benim için dünyanın en büyük demokrasisi değildir" sözlerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-komunist-partisi-lideri-zyuganov-biden-3-dunya-savasinin-atesini-korukluyor-1076580020.html
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joe biden, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, suudi arabistan, suudi
Biden, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının nedenini açıkladı
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ABD Başkanı Biden, Hamas saldırısının Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıma isteği nedeniyle başladığını öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın saldırısının nedenlerinden birinin, İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirme planını bozma arzusu olduğunu söyledi.
Biden bir etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
Biliyor musunuz? Suudiler İsrail'i tanımak istiyordu ve İsrail'i tanımak üzereydiler. Bu Ortadoğu'yu birleştirecekti.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan ABD Başkanı konuşmasında, "Hamas'ın İsrail'e karşı bu şekilde saldırmasının nedenlerinden biri de benim Suudilerle müzakere masasına oturacağımı bilmeleriydi ki Suudiler benim için dünyanın en büyük demokrasisi değildir" sözlerine yer verdi.