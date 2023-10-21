https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-komunist-partisi-lideri-zyuganov-biden-3-dunya-savasinin-atesini-korukluyor-1076580020.html
Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor
Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor
Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zuganov, Biden'ın 3. Dünya Savaşının ateşini körüklediğini belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T14:55+0300
2023-10-21T14:55+0300
2023-10-21T14:55+0300
dünya
gennadiy zuganov
rusya komünist partisi
joe biden
abd
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
dünya savaşı
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesinin 7. Ekim Genel Kurulu’nda konuşan Zuganov, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin taraflarını müzakere masasına davet etmek yerine 3'üncü Dünya Savaşı'nın ateşini körüklediğini söyledi.Zyuganov, "Yaşlı Biden yakın zamanda Ortadoğu'ya uçtu ve tarafları müzakere masasına davet etmek yerine yeniden savaşı kışkırtıyor. Onun Amerika vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmasını izledim, orada aslında üçüncü dünya savaşının ateşini körüklüyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220131/komunist-parti-lideri-zyuganov-dumadaki-partiler-donetsk-ve-luganska-azami-destekten-yana-1053316434.html
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gennadiy zuganov, rusya komünist partisi, joe biden, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, dünya savaşı, 3. dünya savaşı
gennadiy zuganov, rusya komünist partisi, joe biden, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, dünya savaşı, 3. dünya savaşı
Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zuganov, Biden'ın 3. Dünya Savaşının ateşini körüklediğini belirtti.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesinin 7. Ekim Genel Kurulu’nda konuşan Zuganov, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin taraflarını müzakere masasına davet etmek yerine 3'üncü Dünya Savaşı'nın ateşini körüklediğini söyledi.
Zyuganov, "Yaşlı Biden yakın zamanda Ortadoğu'ya uçtu ve tarafları müzakere masasına davet etmek yerine yeniden savaşı kışkırtıyor. Onun Amerika vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmasını izledim, orada aslında üçüncü dünya savaşının ateşini körüklüyor” dedi.