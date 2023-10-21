https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-komunist-partisi-lideri-zyuganov-biden-3-dunya-savasinin-atesini-korukluyor-1076580020.html

Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor

Rusya Komünist Partisi lideri Zyuganov: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor

Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Zuganov, Biden'ın 3. Dünya Savaşının ateşini körüklediğini belirtti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T14:55+0300

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dünya

gennadiy zuganov

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israil-filistin sorunu

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Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesinin 7. Ekim Genel Kurulu’nda konuşan Zuganov, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Filistin taraflarını müzakere masasına davet etmek yerine 3'üncü Dünya Savaşı'nın ateşini körüklediğini söyledi.Zyuganov, "Yaşlı Biden yakın zamanda Ortadoğu'ya uçtu ve tarafları müzakere masasına davet etmek yerine yeniden savaşı kışkırtıyor. Onun Amerika vatandaşlarına hitaben yaptığı konuşmasını izledim, orada aslında üçüncü dünya savaşının ateşini körüklüyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220131/komunist-parti-lideri-zyuganov-dumadaki-partiler-donetsk-ve-luganska-azami-destekten-yana-1053316434.html

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gennadiy zuganov, rusya komünist partisi, joe biden, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, dünya savaşı, 3. dünya savaşı