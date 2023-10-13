https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-senatoru-biden-ukraynadaki-yolsuzlugun-boyutlarini-gizliyor-1076299395.html

ABD'li Senatör: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor

ABD'li Senatör: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor

ABD'li Senatör Rand Paul, Ukrayna'da yapılan pek çok yolsuzluğu ABD Başkanı Biden'ın gizlediğini açıkladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T14:06+0300

2023-10-13T14:06+0300

2023-10-13T14:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

abd senatosu

kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul

rand paul

yolsuzluk

cumhuriyetçi

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Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutları hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak bunları sakladığını söyledi.Cumhuriyetçi Senatör'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:Rand Paul, ABD'nin mali yardım harcamalarını denetlemek üzere özel bir müfettiş ataması gerektiğin belirtirken örnek olarak da bir müfettişin on milyarlarca doların haksız yere israf edildiğini tespit ettiği Afganistan deneyimini gösterdi.Senatör Paul'a göre, Biden yönetimi sıradan Amerikalıların çıkarlarını göz ardı ederek yozlaşmış Ukrayna oligarşisine hizmet ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-batinin-savasi-video-oyunu-olarak-algilamasindan-sikayetci-1076292147.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd senatosu, kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul, rand paul, yolsuzluk, cumhuriyetçi, amerika birleşik devletleri