https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-senatoru-biden-ukraynadaki-yolsuzlugun-boyutlarini-gizliyor-1076299395.html
ABD'li Senatör: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
ABD'li Senatör: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
ABD'li Senatör Rand Paul, Ukrayna'da yapılan pek çok yolsuzluğu ABD Başkanı Biden'ın gizlediğini açıkladı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T14:06+0300
2023-10-13T14:06+0300
2023-10-13T14:06+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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abd senatosu
kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul
rand paul
yolsuzluk
cumhuriyetçi
amerika birleşik devletleri
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Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutları hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak bunları sakladığını söyledi.Cumhuriyetçi Senatör'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:Rand Paul, ABD'nin mali yardım harcamalarını denetlemek üzere özel bir müfettiş ataması gerektiğin belirtirken örnek olarak da bir müfettişin on milyarlarca doların haksız yere israf edildiğini tespit ettiği Afganistan deneyimini gösterdi.Senatör Paul'a göre, Biden yönetimi sıradan Amerikalıların çıkarlarını göz ardı ederek yozlaşmış Ukrayna oligarşisine hizmet ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-batinin-savasi-video-oyunu-olarak-algilamasindan-sikayetci-1076292147.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd senatosu, kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul, rand paul, yolsuzluk, cumhuriyetçi, amerika birleşik devletleri
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, abd senatosu, kentucky senatörü cumhuriyetçi rand paul, rand paul, yolsuzluk, cumhuriyetçi, amerika birleşik devletleri
ABD'li Senatör: Biden, Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutlarını gizliyor
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ABD'li Senatör Rand Paul, Ukrayna'da yapılan pek çok yolsuzluğu ABD Başkanı Biden'ın gizlediğini açıkladı.
Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzluğun boyutları hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak bunları sakladığını söyledi.
Cumhuriyetçi Senatör'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
Biden yönetiminin zimmete para geçirme ve yolsuzlukla ilgili gizli raporları olduğunu biliyoruz ancak henüz kamuoyuna açıklama yapılmadı. Ukrayna tarihsel olarak en çok yolsuzluk yapılan ülkeler listesinde yer almıştır.
Rand Paul, ABD'nin mali yardım harcamalarını denetlemek üzere özel bir müfettiş ataması gerektiğin belirtirken örnek olarak da bir müfettişin on milyarlarca doların haksız yere israf edildiğini tespit ettiği Afganistan deneyimini gösterdi.
Senatör Paul'a göre, Biden yönetimi sıradan Amerikalıların çıkarlarını göz ardı ederek yozlaşmış Ukrayna oligarşisine hizmet ediyor.