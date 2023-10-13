https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-batinin-savasi-video-oyunu-olarak-algilamasindan-sikayetci-1076292147.html

ABD medyası: Ukrayna ordusu, Batı’nın savaşı video oyunu olarak algılamasından şikayetçi

ABD medyası: Ukrayna ordusu, Batı’nın savaşı video oyunu olarak algılamasından şikayetçi

Washington Post, Ukrayna ordusunun, Batı’nın eski teçhizat vererek bu ülkedeki savaşı, misyonlardan ve bonuslardan oluşan video oyunu olarak algılamasından... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T01:08+0300

2023-10-13T01:08+0300

2023-10-13T01:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

batı

batı

oyun

oyun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg

Ukraynalı komutanlardan biri, Washington Post muhabirlerine, Ukrayna ordusunun kullandığı ABD yapımı tüfekleri gösterdi. Bu tüfeğin çoktandır ABD ordusunda kullanılmadığına dikkat çekilirken Ukrayna komutan, eski silahın yavaş ve aşamalar halinde tedarikinin, Batı’nın bir video oyunu geliştirdiği ve bu oyunda bonusların kazanılması gerektiği izlenimini oluşturduğunu söyledi.Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı komutan, “Her başarılı misyon biraz daha fazlasını elde etmemizi sağlıyor ve yeni becerilerin kilidini açıyor. İşimiz zor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/ukraynanin-tahil-ihracatinda-keskin-dusus--1076262011.html

ukrayna

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı, batı, oyun, oyun