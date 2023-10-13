https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-batinin-savasi-video-oyunu-olarak-algilamasindan-sikayetci-1076292147.html
ABD medyası: Ukrayna ordusu, Batı’nın savaşı video oyunu olarak algılamasından şikayetçi
ABD medyası: Ukrayna ordusu, Batı’nın savaşı video oyunu olarak algılamasından şikayetçi
Washington Post, Ukrayna ordusunun, Batı’nın eski teçhizat vererek bu ülkedeki savaşı, misyonlardan ve bonuslardan oluşan video oyunu olarak algılamasından... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T01:08+0300
2023-10-13T01:08+0300
2023-10-13T01:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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batı
batı
oyun
oyun
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Ukraynalı komutanlardan biri, Washington Post muhabirlerine, Ukrayna ordusunun kullandığı ABD yapımı tüfekleri gösterdi. Bu tüfeğin çoktandır ABD ordusunda kullanılmadığına dikkat çekilirken Ukrayna komutan, eski silahın yavaş ve aşamalar halinde tedarikinin, Batı’nın bir video oyunu geliştirdiği ve bu oyunda bonusların kazanılması gerektiği izlenimini oluşturduğunu söyledi.Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı komutan, “Her başarılı misyon biraz daha fazlasını elde etmemizi sağlıyor ve yeni becerilerin kilidini açıyor. İşimiz zor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/ukraynanin-tahil-ihracatinda-keskin-dusus--1076262011.html
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı, batı, oyun, oyun
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, batı, batı, oyun, oyun
ABD medyası: Ukrayna ordusu, Batı’nın savaşı video oyunu olarak algılamasından şikayetçi
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Washington Post, Ukrayna ordusunun, Batı’nın eski teçhizat vererek bu ülkedeki savaşı, misyonlardan ve bonuslardan oluşan video oyunu olarak algılamasından şikayetçi olduğunu belirtti.
Ukraynalı
komutanlardan biri, Washington Post muhabirlerine
, Ukrayna
ordusunun kullandığı ABD yapımı tüfekleri gösterdi. Bu tüfeğin çoktandır ABD ordusunda kullanılmadığına dikkat çekilirken Ukrayna komutan, eski silahın yavaş ve aşamalar halinde tedarikinin, Batı’nın bir video oyunu geliştirdiği ve bu oyunda bonusların kazanılması gerektiği izlenimini oluşturduğunu söyledi.
Adının açıklanmasını istemeyen Ukraynalı komutan, “Her başarılı misyon biraz daha fazlasını elde etmemizi sağlıyor ve yeni becerilerin kilidini açıyor. İşimiz zor” diye ekledi.