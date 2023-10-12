https://sputniknews.com.tr/20231012/ukraynanin-tahil-ihracatinda-keskin-dusus--1076262011.html

Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş

Ukrayna'nın tahıl ihracatında keskin düşüş

Sputnik’in Ukrayna Tarım ve Gümrük Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, eylül ayında Ukrayna dünya pazarlarına tahıl tedarikini yıllık... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T23:37+0300

2023-10-12T23:37+0300

2023-10-12T23:37+0300

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Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sona ermesinin ardından temmuz ayında Ukrayna'nın mısır, buğday ve arpa arzının önceki aya göre yüzde 38, ağustos ayında ise yüzde 2 oranında düştüğünü hesaplanırken, ihracat hacimlerindeki düşüş eylül ayında daha da yoğunlaştı.Raporlama döneminde Ukrayna’nın tahıl ihracatı ağustos ayına göre yüzde 10 düşüşle 2 milyon tona gerilerken, bu rakamın yıllık bazda 2.3 kat daha düşük olduğu belirlendi.Aynı zamanda ülkenin tahıl ihracatının değeri de yüzde 13’lük keskin bir düşüşle 335 milyon 500 bin dolara gerilerken, tahıl ihracatından elde ettiği gelirinde yaşanan düşüş yıllık bazda 2.8 kat olarak kaydedildi.Hacimlerdeki düşüş temel olarak limanlardan yapılan sevkiyatlardaki azalmayla açıklanırken, bu dönemde limanlar üzerinden yapılan sevkiyatlar yüzde 14 düşüşle 1.4 milyon tona geriledi.Feribotla ihracat 2,4 kat azalarak 37 bin tona, karayolu üzerinden ihracat ise 1,5 kat azalarak 63 bin tona gerilerken, sadece demiryolu üzerinden tahıl ihracatını artırabilen Ukrayna, eylül ayında bu yolla ihracatını yüzde 14 artırarak 55 bin tona yükseltti.Üst üste ikinci ay da buğday, ihracat hacimlerinde ana tahıl ürünü haline gelirken, Ukrayna’dan bu dönemde 211 milyon karşılığında 1.3 milyon ton buğday ihraç edildi.Aynı zamanda Ukrayna’nın mısır arzı eylül ayında 1.4 kat azalarak 628 bin tona (108 milyon dolara) düşerken, arpa ihracatı aylık bazda yüzde 18 düşüşle 120 bin tona (16 milyon dolar) geriledi.Tahıl anlaşması Batı ülkelerine yaradıTahıl anlaşması 18 Temmuz'da sona ermiş, Rusya, anlaşmanın uzatılmayacağına dair kararını Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirmişti.Tahıl anlaşmasının yalnızca Batı ülkelerinin karnını doyurduğunu, bu mekanizmanın daha önceki mutabakatlara rağmen ihtiyacı olan ülkelere hizmet etmediğini vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM’nin çabalarına rağmen Moskova ile ilgili anlaşma şartlarının yerine getirilmesi durumunda anlaşmaya geri döneceklerini ifade etmişti.Putin, Batılı ülkelerin vaatlerini yerine getiremeyeceğine de dikkat çekerken, Ukrayna tahılının çoğunun Batı'ya ihraç edildiğinin, Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedarik edilmesini öngören anlaşmanın hiçbir zaman uygulanmadığının altını çizdi.Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 paya sahip olan Rusya, tüm yaptırımlara rağmen dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-ve-turkiye-1-milyon-ton-tahil-tedariki-konusunda-anlasmaya-vardi-1075253925.html

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