https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-ve-turkiye-1-milyon-ton-tahil-tedariki-konusunda-anlasmaya-vardi-1075253925.html
'Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardı'
'Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardı'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye’nin 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T22:03+0300
2023-09-06T22:03+0300
2023-09-06T22:03+0300
dünya
aleksandr gruşko
rusya
türkiye
tahıl
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.Gruşko “Tüm ana anlaşmalara varıldı. Sevkiyat programın tüm teknik yönlerini halletmek için yakın zamanda tüm taraflarla görüşmeyi umuyoruz” açıklamasında bulundu.Tarafların birkaç sorunu daha ele alacağını dile getiren Gruşko, “Bunlar lojistik, finans, rotalar, varış ülkeleri, miktarlar ve çok daha fazlası” diye ekledi.
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aleksandr gruşko, rusya, türkiye, tahıl
aleksandr gruşko, rusya, türkiye, tahıl
'Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardı'
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye’nin 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Gruşko “Tüm ana anlaşmalara varıldı. Sevkiyat programın tüm teknik yönlerini halletmek için yakın zamanda tüm taraflarla görüşmeyi umuyoruz” açıklamasında bulundu.
Tarafların birkaç sorunu daha ele alacağını dile getiren Gruşko, “Bunlar lojistik, finans, rotalar, varış ülkeleri, miktarlar ve çok daha fazlası” diye ekledi.