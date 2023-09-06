https://sputniknews.com.tr/20230906/rusya-ve-turkiye-1-milyon-ton-tahil-tedariki-konusunda-anlasmaya-vardi-1075253925.html

'Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardı'

'Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve Türkiye’nin 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını belirtti. 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T22:03+0300

2023-09-06T22:03+0300

2023-09-06T22:03+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya

türkiye

tahıl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074377699_0:0:3604:2027_1920x0_80_0_0_0a29b68600c809919424726edd8e25a0.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahıl tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.Gruşko “Tüm ana anlaşmalara varıldı. Sevkiyat programın tüm teknik yönlerini halletmek için yakın zamanda tüm taraflarla görüşmeyi umuyoruz” açıklamasında bulundu.Tarafların birkaç sorunu daha ele alacağını dile getiren Gruşko, “Bunlar lojistik, finans, rotalar, varış ülkeleri, miktarlar ve çok daha fazlası” diye ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya, türkiye, tahıl