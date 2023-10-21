https://sputniknews.com.tr/20231021/beyaz-saray-kongrenin-ukrayna-icin-onay-verdigi-fon-neredeyse-bitti-1076569168.html

Beyaz Saray: Kongre’nin Ukrayna için onay verdiği fon neredeyse bitti

Beyaz Saray: Kongre’nin Ukrayna için onay verdiği fon neredeyse bitti

ABD Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’ya yardım için ABD Kongresi’nin onay verdiği fonun neredeyse bittiği uyarısında bulundu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T00:33+0300

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Sullivan, bugünkü basın toplantısında, “Daha önce Kongre’nin onay verdiği fon neredeyse bitti ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayacağımızdan emin olabilmek için Kongre’nin eylemlerine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden önceki gün Kongre’den İsrail ve Ukrayna için yaklaşık 105 milyar dolarlık yardım paketine onay vermesini talep etti.Ancak Temsilciler Meclisi, görevden alınan Kevin McCarthy’nin yerine henüz bir başkan seçmediği için bu talebi incelemeyecek. Talep, Temsilciler Meclisi’nin geçici başkanı Patrick McHenry’ye gönderildi, ancak onun yeterli yetkisi yok.

https://sputniknews.com.tr/20230516/macaristan-ukraynaya-silah-alimi-icin-ab-fonundan-yardim-tahsisini-engelledi-1071145636.html

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