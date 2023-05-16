https://sputniknews.com.tr/20230516/macaristan-ukraynaya-silah-alimi-icin-ab-fonundan-yardim-tahsisini-engelledi-1071145636.html
‘Macaristan, Ukrayna’ya silah alımı için AB fonundan yardım tahsisini engelledi’
‘Macaristan, Ukrayna’ya silah alımı için AB fonundan yardım tahsisini engelledi’
Macaristan’ın, Ukrayna’ya silah alımı için Avrupa Barış Fonu’ndan sekizinci yardım diliminin tahsis edilmesini engellediğini belirtti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:00+0300
2023-05-16T00:00+0300
2023-05-16T00:00+0300
macaristan
ukrayna krizi
ukrayna
silah
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İtalyan Ansa haber ajansı, “Budapeşte'nin, fonun gelecekte küresel ufkunu koruyacağına ve yalnızca Kiev'i silahlandırmak için kullanılmayacağına dair garanti talep ettiği tahmin ediliyor” diye bildirdi.500 milyon euro tutarındaki yardım dilimin 22 Mayıs’ta Ukrayna’ya tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.Avrupa Barış Fonu, “çatışmaları önleme ve uluslararası güvenliği güçlendirme yeteneğini artırmak” için 2021'de oluşturulmuştu.
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macaristan, ukrayna, silah
macaristan, ukrayna, silah
‘Macaristan, Ukrayna’ya silah alımı için AB fonundan yardım tahsisini engelledi’
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Macaristan’ın, Ukrayna’ya silah alımı için Avrupa Barış Fonu’ndan sekizinci yardım diliminin tahsis edilmesini engellediğini belirtti.
İtalyan Ansa
haber ajansı, “Budapeşte'nin, fonun gelecekte küresel ufkunu koruyacağına ve yalnızca Kiev'i silahlandırmak için kullanılmayacağına dair garanti talep ettiği tahmin ediliyor” diye bildirdi.
500 milyon euro tutarındaki yardım dilimin 22 Mayıs’ta Ukrayna’ya tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.
Avrupa Barış Fonu, “çatışmaları önleme ve uluslararası güvenliği güçlendirme yeteneğini artırmak” için 2021'de oluşturulmuştu.