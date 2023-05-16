https://sputniknews.com.tr/20230516/macaristan-ukraynaya-silah-alimi-icin-ab-fonundan-yardim-tahsisini-engelledi-1071145636.html

‘Macaristan, Ukrayna’ya silah alımı için AB fonundan yardım tahsisini engelledi’

‘Macaristan, Ukrayna’ya silah alımı için AB fonundan yardım tahsisini engelledi’

Macaristan’ın, Ukrayna’ya silah alımı için Avrupa Barış Fonu’ndan sekizinci yardım diliminin tahsis edilmesini engellediğini belirtti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T00:00+0300

2023-05-16T00:00+0300

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macaristan

ukrayna krizi

ukrayna

silah

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İtalyan Ansa haber ajansı, “Budapeşte'nin, fonun gelecekte küresel ufkunu koruyacağına ve yalnızca Kiev'i silahlandırmak için kullanılmayacağına dair garanti talep ettiği tahmin ediliyor” diye bildirdi.500 milyon euro tutarındaki yardım dilimin 22 Mayıs’ta Ukrayna’ya tahsis edilmesi gerektiği belirtildi.Avrupa Barış Fonu, “çatışmaları önleme ve uluslararası güvenliği güçlendirme yeteneğini artırmak” için 2021'de oluşturulmuştu.

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