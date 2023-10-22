https://sputniknews.com.tr/20231022/eski-pentagon-danismani-nato-mevcut-krizden-sag-cikamayacak-1076600669.html

Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak

Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak

Eski Pentagon danışmanı McGregor, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Rusya ile yaşanan çatışmadan sağ çıkamayacağını söyledi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T12:42+0300

2023-10-22T12:42+0300

2023-10-22T12:42+0300

dünya

nato

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abd

savaş

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

kuzey atlantik antlaşması örgütü

strateji

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Sosyal medya X'te, NATO ile Rusya arasındaki sürekli artan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Douglas McGregor, NATO'nun Batı medeniyetini korumak için kurulduğunu anımsatırken, “Ancak bu örgüt saldırı için tasarlanmamıştır" diye yazdı.McGregor, NATO’nun Batı ülkelerinin korunması için yaratılan bir ittifak olduğunu yinelerken, ancak örgütün sürekli genişlediğini de sözlerine ekledi.Batılı ülkelerin bir anda Kuzey Atlantik İttifakını genişlettiğini ve ‘Rusya'yı İsveç'in kopyası haline getirmeye çalıştığını’ kaydeden eski Pentagon danışmanı, eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower’ın ‘NATO'nun 10 yıl sonra hâlâ ortalıkta olması durumunda başarısız olacağı’ sözlerini hatırlatarak, “O, bu sözleri sarf ederken yıl 1955’ti” ifadelerini kullandı.Rusya: NATO stratejistlerinin görevi Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmakYakın zamanda konuşan Rusya’nın AGİT Daimi Temsilci Yardımcısı Maksim Buyakeviç, NATO stratejistlerinin şu anki görevlerinin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak olduğunu belirtmişti.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın(AGİT) Daimi Konsey toplantısında konuşan Maksim Buyakeviç, NATO stratejistlerinin şu anki görevlerinin Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak olduğunu, Rusya’nın NATO ülkelerinin Rus düşmanı siyasi elitlerinin yarattığı tüm tehditleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.Buyakeviç “Kiev rejimini yönlendirenlerin şu anki hedeflerinin, özel askeri operasyon bölgesinde Rus ordu grubu birliklerine karşı reel bir askeri avantaj elde etmeyi içermediği açıktır. Rusya'ya karşı askeri zafer elde etmek imkansız ve Batı bunu çok iyi biliyor. Bu nedenle, Nato stratejistlerinin mevcut görevleri, çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak ve kelimenin tam anlamıyla Ukrayna'nın kan kaybetmesini devam ettirmenin yanı sıra yan iç politik istikrarsızlığı kışkırtma umuduyla ülkemizin askeri potansiyelini zayıflatma girişimleridir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231022/nato-rusya-cin-yakinlasmasi-kuzey-kutbunda-catisma-riskini-artiriyor-1076595108.html

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nato, rusya, abd, savaş, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), kuzey atlantik antlaşması örgütü, strateji