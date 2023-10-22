https://sputniknews.com.tr/20231022/nato-rusya-cin-yakinlasmasi-kuzey-kutbunda-catisma-riskini-artiriyor-1076595108.html
NATO: Rusya-Çin yakınlaşması Kuzey Kutbu'nda çatışma riskini artırıyor
NATO: Rusya-Çin yakınlaşması Kuzey Kutbu'nda çatışma riskini artırıyor
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, aktif olarak gelişen Rusya-Çin ilişkilerinin Kuzey Kutbu'nda NATO ile çatışma riskini artırdığını söyledi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T10:25+0300
2023-10-22T10:25+0300
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Bloomberg’e konuşan Bauer, “Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda faaliyet gösterme yeteneği göz önüne alındığında, NATO'nun bölgedeki çatışmalara hazırlıklı olması gerekiyor” ifadelerini kullanırken, buna rağmen Kuzey Kutbu'nun kısa sürede sıcak bir nokta haline gelmesinden endişe duymadıklarını dile getirdi.NATO Askeri Komitesi Başkanı, aynı zamanda Rusya'nın Arktik hava üslerine ve diğer altyapılara yoğun yatırım yaptığını da iddia etti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın Kuzey Kutbu'nun Rusya tarafından militarizasyonuna ilişkin tüm suçlamaları reddettiğini belirtmişti.ABD merkezli The Politico gazetesi ise ABD'nin Kuzey Kutbu yarışında Rusya'nın gerisinde kaldığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/antonov-abd-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-bir-catismanin-pesinde-1076459652.html
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nato, rob bauer, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kutbu
nato, rob bauer, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kutbu
NATO: Rusya-Çin yakınlaşması Kuzey Kutbu'nda çatışma riskini artırıyor
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NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, aktif olarak gelişen Rusya-Çin ilişkilerinin Kuzey Kutbu'nda NATO ile çatışma riskini artırdığını söyledi.
Bloomberg’e konuşan Bauer, “Rusya'nın Kuzey Kutbu'nda faaliyet gösterme yeteneği göz önüne alındığında, NATO'nun bölgedeki çatışmalara hazırlıklı olması gerekiyor” ifadelerini kullanırken, buna rağmen Kuzey Kutbu'nun kısa sürede sıcak bir nokta haline gelmesinden endişe duymadıklarını dile getirdi.
NATO Askeri Komitesi Başkanı, aynı zamanda Rusya'nın Arktik hava üslerine ve diğer altyapılara yoğun yatırım yaptığını da iddia etti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova'nın Kuzey Kutbu'nun Rusya tarafından militarizasyonuna ilişkin tüm suçlamaları reddettiğini belirtmişti.
ABD merkezli The Politico gazetesi ise ABD'nin Kuzey Kutbu yarışında Rusya'nın gerisinde kaldığını yazmıştı.