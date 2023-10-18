https://sputniknews.com.tr/20231018/antonov-abd-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-bir-catismanin-pesinde-1076459652.html
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, uzun menzilli ATACMS füzelerinin gizlice Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “ABD, NATO ile Rusya arasında... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T10:47+0300
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Gazetecilere verdiği demecinde, ABD'nin Rusya ile ikili ilişkileri tamamen sonlandırmaya ve NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya doğru giden bir çizgi izlediğine vurgu yapan Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, “Washington sürekli olarak ikili ilişkileri tamamen sonlandıracak bir politika izliyor” dedi.Rus Büyükelçi, Washington yönetimini aceleci adımlara karşı defalarca uyardıklarını hatırlatırken, Kiev rejimine silah pompalamasının stratejik ve bölgesel güvenliğe ciddi şekilde zarar verdiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anımsattı.“ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma için baskı yapmaya devam ediyor” diyen Anatoliy Antonov, demecini şu şekilde sonlandırdı:ABD'li gazete The Wall Street Journal, salı günü yayınladığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yakın zamanda az sayıda ATACMS füzesini gizlice Ukrayna'ya teslim ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rogozin-ukrayna-ordusu-ilk-kez-amerikan-atacms-fuzesi-kullandi-1076452507.html
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atacms füzeleri, abd, ukrayna, rusya, kiev, washington dc, pentagon
atacms füzeleri, abd, ukrayna, rusya, kiev, washington dc, pentagon
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, uzun menzilli ATACMS füzelerinin gizlice Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde” ifadelerini kullandı.
Gazetecilere verdiği demecinde, ABD'nin Rusya ile ikili ilişkileri tamamen sonlandırmaya ve NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya doğru giden bir çizgi izlediğine vurgu yapan Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, “Washington sürekli olarak ikili ilişkileri tamamen sonlandıracak bir politika izliyor” dedi.
Rus Büyükelçi, Washington yönetimini aceleci adımlara karşı defalarca uyardıklarını hatırlatırken, Kiev rejimine silah pompalamasının stratejik ve bölgesel güvenliğe ciddi şekilde zarar verdiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anımsattı.
“ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma için baskı yapmaya devam ediyor” diyen Anatoliy Antonov, demecini şu şekilde sonlandırdı:
“Beyaz Saray'ın Ukraynalılara uzun menzilli füze gönderme kararı büyük bir hatadır. Kamuoyundan kasıtlı olarak gizlenen bu adımın sonuçları da çok ciddi olacaktır. Washington sürekli olarak ikili ilişkilerin tamamen kesilmesi yönünde bir çizgi izliyor.”
ABD'li gazete The Wall Street Journal, salı günü yayınladığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yakın zamanda az sayıda ATACMS füzesini gizlice Ukrayna'ya teslim ettiğini aktardı.