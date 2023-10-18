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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231018/antonov-abd-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-bir-catismanin-pesinde-1076459652.html
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, uzun menzilli ATACMS füzelerinin gizlice Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “ABD, NATO ile Rusya arasında... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere verdiği demecinde, ABD'nin Rusya ile ikili ilişkileri tamamen sonlandırmaya ve NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya doğru giden bir çizgi izlediğine vurgu yapan Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, “Washington sürekli olarak ikili ilişkileri tamamen sonlandıracak bir politika izliyor” dedi.Rus Büyükelçi, Washington yönetimini aceleci adımlara karşı defalarca uyardıklarını hatırlatırken, Kiev rejimine silah pompalamasının stratejik ve bölgesel güvenliğe ciddi şekilde zarar verdiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anımsattı.“ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma için baskı yapmaya devam ediyor” diyen Anatoliy Antonov, demecini şu şekilde sonlandırdı:ABD'li gazete The Wall Street Journal, salı günü yayınladığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yakın zamanda az sayıda ATACMS füzesini gizlice Ukrayna'ya teslim ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rogozin-ukrayna-ordusu-ilk-kez-amerikan-atacms-fuzesi-kullandi-1076452507.html
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Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde

10:47 18.10.2023
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov, uzun menzilli ATACMS füzelerinin gizlice Ukrayna'ya verilmesiyle ilgili değerlendirmesinde, “ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde” ifadelerini kullandı.
Gazetecilere verdiği demecinde, ABD'nin Rusya ile ikili ilişkileri tamamen sonlandırmaya ve NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya doğru giden bir çizgi izlediğine vurgu yapan Rus Büyükelçi Anatoliy Antonov, “Washington sürekli olarak ikili ilişkileri tamamen sonlandıracak bir politika izliyor” dedi.
Rus Büyükelçi, Washington yönetimini aceleci adımlara karşı defalarca uyardıklarını hatırlatırken, Kiev rejimine silah pompalamasının stratejik ve bölgesel güvenliğe ciddi şekilde zarar verdiğini sürekli olarak dile getirdiklerini anımsattı.
ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma için baskı yapmaya devam ediyor” diyen Anatoliy Antonov, demecini şu şekilde sonlandırdı:
“Beyaz Saray'ın Ukraynalılara uzun menzilli füze gönderme kararı büyük bir hatadır. Kamuoyundan kasıtlı olarak gizlenen bu adımın sonuçları da çok ciddi olacaktır. Washington sürekli olarak ikili ilişkilerin tamamen kesilmesi yönünde bir çizgi izliyor.”
ABD'li gazete The Wall Street Journal, salı günü yayınladığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) yakın zamanda az sayıda ATACMS füzesini gizlice Ukrayna'ya teslim ettiğini aktardı.
Zaporojye NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
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