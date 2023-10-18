https://sputniknews.com.tr/20231018/rogozin-ukrayna-ordusu-ilk-kez-amerikan-atacms-fuzesi-kullandi-1076452507.html
Rogozin: Ukrayna ordusu ilk kez Amerikan ATACMS füzesi kullandı
Rogozin: Ukrayna ordusu ilk kez Amerikan ATACMS füzesi kullandı
Zaporozje Bölgesi Senatörü Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan ATACMS füzesi kullandığını açıkladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T02:23+0300
2023-10-18T02:23+0300
2023-10-18T02:24+0300
ukrayna krizi
atacms füzeleri
zaporojye
ukrayna krizi
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/05/1064222581_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5e0cd34e1907e528a091236fd9627be.jpg
Rusya’ya bağlanan Zaporozje Bölgesi Senatörü Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzesini kullandığını belirtti.Rogozin, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'ya teslimatı gizlice gerçekleştirilen Amerikan uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzesini ilk kez kullanarak Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentinin banliyölerini vurdu" ifadelerini kullandı.Rogozin ayrıca ATACMS füzesinin M74 savaş başlığının fotoğraflarını da paylaşarak, “Bu füzelerin her biri, M74'ün 275. savaş bileşenleriyle doldurulmuş bir misket savaş başlığı taşıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu füzelerin Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentine düzenlenen bir saldırıda kullanıldığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231018/beyaz-saray-dogruladi-bu-yakinlarda-ukraynaya-atacms-fuzelerini-verdik-1076451275.html
zaporojye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/05/1064222581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7f23330da27793e8e561803ca609ecc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atacms füzeleri, zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna
atacms füzeleri, zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna
Rogozin: Ukrayna ordusu ilk kez Amerikan ATACMS füzesi kullandı
02:23 18.10.2023 (güncellendi: 02:24 18.10.2023) Abone ol
Zaporozje Bölgesi Senatörü Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan ATACMS füzesi kullandığını açıkladı.
Rusya’ya bağlanan Zaporozje Bölgesi Senatörü Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzesini kullandığını belirtti.
Rogozin, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'ya teslimatı gizlice gerçekleştirilen Amerikan uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzesini ilk kez kullanarak Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentinin banliyölerini vurdu" ifadelerini kullandı.
Rogozin ayrıca ATACMS füzesinin M74 savaş başlığının fotoğraflarını da paylaşarak, “Bu füzelerin her biri, M74'ün 275. savaş bileşenleriyle doldurulmuş bir misket savaş başlığı taşıyor” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu füzelerin Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentine düzenlenen bir saldırıda kullanıldığını ifade etmişti.