https://sputniknews.com.tr/20231018/rogozin-ukrayna-ordusu-ilk-kez-amerikan-atacms-fuzesi-kullandi-1076452507.html

Rogozin: Ukrayna ordusu ilk kez Amerikan ATACMS füzesi kullandı

Rogozin: Ukrayna ordusu ilk kez Amerikan ATACMS füzesi kullandı

Zaporozje Bölgesi Senatörü Rogozin, Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan ATACMS füzesi kullandığını açıkladı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T02:23+0300

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Rusya’ya bağlanan Zaporozje Bölgesi Senatörü Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesinde Amerikan uzun menzilli ATACMS füzesini kullandığını belirtti.Rogozin, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'ya teslimatı gizlice gerçekleştirilen Amerikan uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzesini ilk kez kullanarak Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentinin banliyölerini vurdu" ifadelerini kullandı.Rogozin ayrıca ATACMS füzesinin M74 savaş başlığının fotoğraflarını da paylaşarak, “Bu füzelerin her biri, M74'ün 275. savaş bileşenleriyle doldurulmuş bir misket savaş başlığı taşıyor” ifadelerine yer verdi.Daha önce, Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu füzelerin Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentine düzenlenen bir saldırıda kullanıldığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/beyaz-saray-dogruladi-bu-yakinlarda-ukraynaya-atacms-fuzelerini-verdik-1076451275.html

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