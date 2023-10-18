https://sputniknews.com.tr/20231018/beyaz-saray-dogruladi-bu-yakinlarda-ukraynaya-atacms-fuzelerini-verdik-1076451275.html
Beyaz Saray doğruladı: Yakın bir zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini verdik
Beyaz Saray doğruladı: Yakın bir zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini verdik
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ülkesinin yakın zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini sağladığını belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T00:30+0300
2023-10-18T00:30+0300
2023-10-18T00:30+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
abd
abd
adrienne watson
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson’un yazılı açıklamasında, “ABD, Ukrayna halkına verdiği desteğin bir parçası olarak yakın zamanda, 165 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini Ukrayna’ya teslim etti” ifadesine yer verildi.Watson, “ATACMS füzelerinin, ordumuzun savaşa hazır olma durumundan ödün vermeden Ukrayna’nın savaş alanındaki gücünü önemli ölçüde artıracağından eminiz” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-atacms-fuzesi-gizlice-ukraynaya-getirildi-1076440596.html
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atacms füzeleri, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, adrienne watson
atacms füzeleri, ukrayna, ukrayna krizi, abd, abd, adrienne watson
Beyaz Saray doğruladı: Yakın bir zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini verdik
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ülkesinin yakın zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini sağladığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson’un yazılı açıklamasında, “ABD, Ukrayna halkına verdiği desteğin bir parçası olarak yakın zamanda, 165 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini Ukrayna’ya teslim etti” ifadesine yer verildi.
Watson, “ATACMS füzelerinin, ordumuzun savaşa hazır olma durumundan ödün vermeden Ukrayna’nın savaş alanındaki gücünü önemli ölçüde artıracağından eminiz” diye ekledi.