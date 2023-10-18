https://sputniknews.com.tr/20231018/beyaz-saray-dogruladi-bu-yakinlarda-ukraynaya-atacms-fuzelerini-verdik-1076451275.html

Beyaz Saray doğruladı: Yakın bir zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini verdik

Beyaz Saray doğruladı: Yakın bir zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini verdik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, ülkesinin yakın zamanda Ukrayna’ya ATACMS füzelerini sağladığını belirtti. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T00:30+0300

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ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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adrienne watson

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson’un yazılı açıklamasında, “ABD, Ukrayna halkına verdiği desteğin bir parçası olarak yakın zamanda, 165 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerini Ukrayna’ya teslim etti” ifadesine yer verildi.Watson, “ATACMS füzelerinin, ordumuzun savaşa hazır olma durumundan ödün vermeden Ukrayna’nın savaş alanındaki gücünü önemli ölçüde artıracağından eminiz” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-atacms-fuzesi-gizlice-ukraynaya-getirildi-1076440596.html

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