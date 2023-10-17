https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-atacms-fuzesi-gizlice-ukraynaya-getirildi-1076440596.html

Batı basını: ATACMS füzesi gizlice Ukrayna'ya getirildi

Batı basını: ATACMS füzesi gizlice Ukrayna'ya getirildi

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi az sayıda uzun menzilli ATACMS füzesinin gizlice Ukrayna'ya ulaştırıldığını yazdı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T18:34+0300

2023-10-17T18:34+0300

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Wall Street Journal'ın konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, son günlerde az sayıda Amerikan uzun menzilli ATACMS füzesi gizlice Ukrayna'ya teslim edildi.Haberde, “Son günlerde Ukrayna'ya gizlice az sayıda uzun menzilli ATACMS füzesi gönderildi” ifadelerine yer verildi.Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada Milletvekili Aleksey Gonçarenko bugün yaptığı açıklamada, Amerikan uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını ve bu füzelerin Zaporojye bölgesindeki Berdyansk kentine düzenlenen bir saldırıda kullanıldığını iddia etti.Ekim ayının başlarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, ATACMS sistemlerinin Kiev'e teslimatı konusunda henüz söyleyecek bir şey olmadığını söylemişti.Öte yandan New Yorker dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya tedarikine geçen eylül ayında onay verdiğini öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-eylulde-onay-verdi-1076178034.html

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