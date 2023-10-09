https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-eylulde-onay-verdi-1076178034.html

ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine Eylül’de onay verdi

ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine Eylül’de onay verdi

New Yorker dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya tedarikine geçen Eylül ayında onay verdiğini öne sürdü. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T22:42+0300

2023-10-09T22:42+0300

2023-10-09T22:42+0300

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın faaliyetinin değerlendirildiği Susan B. Glasser imzalı yazıda, “Biden, yaklaşık bir yıl boyunca bu fikre direndikten sonra, Eylül ayında ATACMS’ın Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi” ifadesine yer verildi.ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı ana argüman olarak uzun zaman olası tırmandırmanın gösterildiği anımsatılan yazıda, Beyaz Saray’ın bu füzelerin Ukrayna’ya verileceği tehdidini Rusya’ya baskı için kullanmayı teklif ettiği iddia edildi. Ukrayna, İngiltere ve Fransa’dan uzun menzilli füzeler aldıktan sonra ABD’li yetkililerin yalnızca kendi nispeten küçük ATACMS rezervleriyle ilgilenmeye başladığı ifade edildi.Yazıda ayrıca ABD’nin bu hafta içinde, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıklayacağı da iddia edildi.ABD henüz Ukrayna’ya 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerinin tedarik edileceğini resmi olarak açıklamadı.

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