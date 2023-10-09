https://sputniknews.com.tr/20231009/abd-basini-biden-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-verilmesine-eylulde-onay-verdi-1076178034.html
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine Eylül’de onay verdi
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine Eylül’de onay verdi
New Yorker dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya tedarikine geçen Eylül ayında onay verdiğini öne sürdü. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T22:42+0300
2023-10-09T22:42+0300
2023-10-09T22:42+0300
ukrayna krizi
atacms füzeleri
abd
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
joe biden
jake sullivan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073047663_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f0d9665479b4a1520673a914c4fff58c.jpg
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın faaliyetinin değerlendirildiği Susan B. Glasser imzalı yazıda, “Biden, yaklaşık bir yıl boyunca bu fikre direndikten sonra, Eylül ayında ATACMS’ın Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi” ifadesine yer verildi.ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı ana argüman olarak uzun zaman olası tırmandırmanın gösterildiği anımsatılan yazıda, Beyaz Saray’ın bu füzelerin Ukrayna’ya verileceği tehdidini Rusya’ya baskı için kullanmayı teklif ettiği iddia edildi. Ukrayna, İngiltere ve Fransa’dan uzun menzilli füzeler aldıktan sonra ABD’li yetkililerin yalnızca kendi nispeten küçük ATACMS rezervleriyle ilgilenmeye başladığı ifade edildi.Yazıda ayrıca ABD’nin bu hafta içinde, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıklayacağı da iddia edildi.ABD henüz Ukrayna’ya 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerinin tedarik edileceğini resmi olarak açıklamadı.
https://sputniknews.com.tr/20231009/borrellden-itiraf-abdnin-ukraynaya-sagladigi-finansmanda-belirsizlik-suruyor-1076167419.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073047663_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_287555eed0a9c10478f865d1ae37bf6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atacms füzeleri, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, joe biden, jake sullivan
atacms füzeleri, abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, joe biden, jake sullivan
ABD basını: Biden, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine Eylül’de onay verdi
Abone ol
New Yorker dergisi, ABD Başkanı Joe Biden’in, ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya tedarikine geçen Eylül ayında onay verdiğini öne sürdü.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın faaliyetinin değerlendirildiği Susan B. Glasser imzalı yazıda, “Biden, yaklaşık bir yıl boyunca bu fikre direndikten sonra, Eylül ayında ATACMS’ın Ukrayna’ya gönderilmesine onay verdi” ifadesine yer verildi.
ATACMS füzelerinin Ukrayna’ya verilmesine karşı ana argüman olarak uzun zaman olası tırmandırmanın gösterildiği anımsatılan yazıda, Beyaz Saray’ın bu füzelerin Ukrayna’ya verileceği tehdidini Rusya’ya baskı için kullanmayı teklif ettiği iddia edildi. Ukrayna, İngiltere ve Fransa’dan uzun menzilli füzeler aldıktan sonra ABD’li yetkililerin yalnızca kendi nispeten küçük ATACMS rezervleriyle ilgilenmeye başladığı ifade edildi.
Yazıda ayrıca ABD’nin bu hafta içinde, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıklayacağı da iddia edildi.
ABD henüz Ukrayna’ya 300 kilometre menzile sahip ATACMS füzelerinin tedarik edileceğini resmi olarak açıklamadı.