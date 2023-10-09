https://sputniknews.com.tr/20231009/borrellden-itiraf-abdnin-ukraynaya-sagladigi-finansmanda-belirsizlik-suruyor-1076167419.html
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de yaşanan son olayların, Washington açısından Ukrayna'ya yönelik... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T22:37+0300
2023-10-09T22:37+0300
2023-10-09T22:37+0300
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Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin kararlı duruşu ve güçlü katılımına rağmen ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın geleceği konusunda belirsizlik olduğuna dikkat çekerken, “Kısa vadede ABD desteğinin eksikliğini telafi edemeyeceğiz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu durumu düzeltmesini bekliyoruz” dedi.Bu çıkmazdan kurtulmanın yollarının hızla bulunması gerektiğine vurgu yapan Borrell, Ukrayna’ya mali yardım konusundaki bu durumun AB'nin sorumluluğunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.Borrell, Granada’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ndeki konuşmasında, AB'nin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımı artırmayı planladığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231002/borrell-yil-sonuna-kadar-ukraynaya-askeri-yardim-konusunda-mutabakat-saglamayi-umuyor-1075957409.html
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ukrayna krizi, ukrayna, josep borrell, avrupa birliği, abd, joe biden
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de yaşanan son olayların, Washington açısından Ukrayna'ya yönelik finansman konusunda belirsizliğe işaret ettiğini itiraf etti.
Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin kararlı duruşu ve güçlü katılımına rağmen ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın geleceği konusunda belirsizlik olduğuna dikkat çekerken, “Kısa vadede ABD desteğinin eksikliğini telafi edemeyeceğiz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu durumu düzeltmesini bekliyoruz” dedi.
Bu çıkmazdan kurtulmanın yollarının hızla bulunması gerektiğine vurgu yapan Borrell, Ukrayna’ya mali yardım konusundaki bu durumun AB'nin sorumluluğunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.
Borrell, Granada’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ndeki konuşmasında, AB'nin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımı artırmayı planladığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını ifade etmişti.