https://sputniknews.com.tr/20231009/borrellden-itiraf-abdnin-ukraynaya-sagladigi-finansmanda-belirsizlik-suruyor-1076167419.html

Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor

Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de yaşanan son olayların, Washington açısından Ukrayna'ya yönelik... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T22:37+0300

2023-10-09T22:37+0300

2023-10-09T22:37+0300

ukrayna krizi

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Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin kararlı duruşu ve güçlü katılımına rağmen ABD’nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanın geleceği konusunda belirsizlik olduğuna dikkat çekerken, “Kısa vadede ABD desteğinin eksikliğini telafi edemeyeceğiz. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu durumu düzeltmesini bekliyoruz” dedi.Bu çıkmazdan kurtulmanın yollarının hızla bulunması gerektiğine vurgu yapan Borrell, Ukrayna’ya mali yardım konusundaki bu durumun AB'nin sorumluluğunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.Borrell, Granada’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ndeki konuşmasında, AB'nin Ukrayna'ya mali ve askeri yardımı artırmayı planladığını, ancak bu konuda ABD'nin yerini alamayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231002/borrell-yil-sonuna-kadar-ukraynaya-askeri-yardim-konusunda-mutabakat-saglamayi-umuyor-1075957409.html

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