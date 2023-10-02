https://sputniknews.com.tr/20231002/borrell-yil-sonuna-kadar-ukraynaya-askeri-yardim-konusunda-mutabakat-saglamayi-umuyor-1075957409.html

Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umuyor

Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umuyor

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, bu yılın sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğu... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T18:19+0300

2023-10-02T18:19+0300

2023-10-02T18:42+0300

ukrayna krizi

josep borrell

ab

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a922da4942c013bbe22beb442f0bcb38.jpg

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Kiev'de yaptığı ve herhangi bir karar içermeyen gayrı resmi toplantısı sonrasında, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtti.Borrell, “Gelecek yıl için (Ukrayna için) Avrupa Barış Fonu'ndan beş milyar euroya yakın yeni iki taraflı uzun vadeli askeri yardım paketi önerdim. Bu yılın sonuna kadar AB’nin uzun vadeli bütçesine yönelik revizyonlar ile ilgili mutabakat sürecinde o konuda da anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu.Borrell ayrıca AB'nin yıl sonuna kadar F-16 pilotları da dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personele eğitim verme niyetini de doğruladı.‘AB üyeliği Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olacak’AB’nin Ukrayna’ya sağlayabileceği en güçlü güvenlik garantisinin birliğe üyelik olacağının altını çizen Borrell, bu bağlamda Ukrayna'nın iç reformlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.“Ukrayna'ya güvenlik alanında sağlayabileceğimiz en güçlü taahhüt, AB üyeliğidir. Ukrayna şu anda aday ve ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca reformların sürdürülmesini de tartıştık” diye konuşan Borrell, Kiev ve Brüksel’in aynı zamanda ‘Avrupa ile Ukrayna savunma sanayii arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin üzerinde de çalıştıklarının’ altını çizdi.AB Yüksek Temsilcisi, “Mayın temizleme konusunda yardımımızı güçlendirmek önemlidir, bu Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandırılması için temel koşuldur” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230929/orban-ab-macaristanin-parasini-ukraynaya-vermis-olabilir--1075880052.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, ab, ukrayna krizi