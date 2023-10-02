https://sputniknews.com.tr/20231002/borrell-yil-sonuna-kadar-ukraynaya-askeri-yardim-konusunda-mutabakat-saglamayi-umuyor-1075957409.html
Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umuyor
Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umuyor
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, bu yılın sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğu... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T18:19+0300
2023-10-02T18:19+0300
2023-10-02T18:42+0300
ukrayna krizi
josep borrell
ab
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a922da4942c013bbe22beb442f0bcb38.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Kiev'de yaptığı ve herhangi bir karar içermeyen gayrı resmi toplantısı sonrasında, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtti.Borrell, “Gelecek yıl için (Ukrayna için) Avrupa Barış Fonu'ndan beş milyar euroya yakın yeni iki taraflı uzun vadeli askeri yardım paketi önerdim. Bu yılın sonuna kadar AB’nin uzun vadeli bütçesine yönelik revizyonlar ile ilgili mutabakat sürecinde o konuda da anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu.Borrell ayrıca AB'nin yıl sonuna kadar F-16 pilotları da dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personele eğitim verme niyetini de doğruladı.‘AB üyeliği Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olacak’AB’nin Ukrayna’ya sağlayabileceği en güçlü güvenlik garantisinin birliğe üyelik olacağının altını çizen Borrell, bu bağlamda Ukrayna'nın iç reformlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.“Ukrayna'ya güvenlik alanında sağlayabileceğimiz en güçlü taahhüt, AB üyeliğidir. Ukrayna şu anda aday ve ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca reformların sürdürülmesini de tartıştık” diye konuşan Borrell, Kiev ve Brüksel’in aynı zamanda ‘Avrupa ile Ukrayna savunma sanayii arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin üzerinde de çalıştıklarının’ altını çizdi.AB Yüksek Temsilcisi, “Mayın temizleme konusunda yardımımızı güçlendirmek önemlidir, bu Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandırılması için temel koşuldur” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230929/orban-ab-macaristanin-parasini-ukraynaya-vermis-olabilir--1075880052.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_54097a1dcdf3849a6ebb11b664fe94dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, ab, ukrayna krizi
josep borrell, ab, ukrayna krizi
Borrell, yıl sonuna kadar Ukrayna'ya askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umuyor
18:19 02.10.2023 (güncellendi: 18:42 02.10.2023) Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, bu yılın sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğu öğrenildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Kiev'de yaptığı ve herhangi bir karar içermeyen gayrı resmi toplantısı sonrasında, yıl sonuna kadar Kiev'e 2024 yılı için 5 milyar euroya yakın askeri yardım konusunda mutabakat sağlamayı umduğunu belirtti.
Borrell, “Gelecek yıl için (Ukrayna için) Avrupa Barış Fonu'ndan beş milyar euroya yakın yeni iki taraflı uzun vadeli askeri yardım paketi önerdim. Bu yılın sonuna kadar AB’nin uzun vadeli bütçesine yönelik revizyonlar ile ilgili mutabakat sürecinde o konuda da anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum” açıklamasında bulundu.
Borrell ayrıca AB'nin yıl sonuna kadar F-16 pilotları da dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin Ukraynalı askeri personele eğitim verme niyetini de doğruladı.
‘AB üyeliği Ukrayna için en güçlü güvenlik garantisi olacak’
AB’nin Ukrayna’ya sağlayabileceği en güçlü güvenlik garantisinin birliğe üyelik olacağının altını çizen Borrell, bu bağlamda Ukrayna'nın iç reformlarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti.
“Ukrayna'ya güvenlik alanında sağlayabileceğimiz en güçlü taahhüt, AB üyeliğidir. Ukrayna şu anda aday ve ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca reformların sürdürülmesini de tartıştık” diye konuşan Borrell, Kiev ve Brüksel’in aynı zamanda ‘Avrupa ile Ukrayna savunma sanayii arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin üzerinde de çalıştıklarının’ altını çizdi.
AB Yüksek Temsilcisi, “Mayın temizleme konusunda yardımımızı güçlendirmek önemlidir, bu Ukrayna ekonomisinin yeniden canlandırılması için temel koşuldur” vurgusunu yaptı.