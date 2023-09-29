https://sputniknews.com.tr/20230929/orban-ab-macaristanin-parasini-ukraynaya-vermis-olabilir--1075880052.html

Orban: AB, Macaristan'ın parasını Ukrayna'ya vermiş olabilir

Orban: AB, Macaristan'ın parasını Ukrayna'ya vermiş olabilir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Budapeşte'ye tahsis etmesi gereken AB fonlarının bir kısmının çoktan Kiev'e aktarılmış olabileceğini belirtti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-29T18:49+0300

2023-09-29T18:49+0300

2023-09-29T18:49+0300

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Orban, normal şartlarda Macaristan'a verilmesi gereken fonların AB tarafından Ukrayna'ya verilmiş olabileceğini belirtti. Avrupa Birliği, Eylül ayında Macaristan için ayrılan 6 milyar Euro'yu siyasi kaygılar nedeniyle dondurmuştu. Ancak Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan'ın parasını almak için AB'nin tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini ve fonların daha ziyade Kiev rejimini desteklemek için kullanıldığını belirtti. Macar Radyosuna konuşan Orban, "Paranın bir kısmının zaten Ukrayna'da olması mümkün. Ukrayna'ya daha önce vaat edilen meblağları verecek para yoksa ve yeni meblağlar vermeyi vaat ediyorsak bu paranın çoktan gitmiş olduğunu varsaymak mantıklıdır. Kesin olarak bilmiyoruz çünkü Brüksel bu konuda net değil." diye konuştu.Brüksel'in Macaristan'a 'üç milyar avrodan fazla' borcu olduğunu çünkü Budapeşte'nin 'ödenmesi gereken her şeyi ödediğini' söyleyen Başbakan, Macaristan bütçesi açısından bu önemli bir 'meblağ' diye vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/orban-rusyadan-enerjiyi-reddetmek-abnin-cikarlarina-aykiri-1075752705.html

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viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, brüksel