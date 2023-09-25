https://sputniknews.com.tr/20230925/orban-rusyadan-enerjiyi-reddetmek-abnin-cikarlarina-aykiri-1075752705.html
Orban: Rusya'dan enerjiyi reddetmek, AB'nin çıkarlarına aykırı
Orban: Rusya'dan enerjiyi reddetmek, AB'nin çıkarlarına aykırı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerjisinden vazgeçme kararının kendi çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T16:25+0300
2023-09-25T16:25+0300
2023-09-25T16:25+0300
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avrupa birliği
enerji
nükleer enerji
ukrayna krizi
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Parlamentonun sonbahar oturumu açılışında konuşan Macar lider, Budapeşte'nin direnecek gücü olmasa da, Rusya'dan enerji alımına sırt çeviren AB’nin kendi ülkesi açısından yarattığı olumsuz sonuçları azaltmaya çalıştığını vurgularken şöyle konuştu:Orban, Macaristan’ın Rus nükleer silahlarının kullanımının devam etmesi önünde hiçbir engel görmediğini de sözlerine ekledi.Geçtiğimiz ay ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Orban, Macaristan ve Sırbistan'ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajların ardından Rus gazı aldıkları güzergahlara düzenlenecek saldırıları savaş sebebi sayacaklarını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230821/rus-senator-vucic-ve-orban-abdnin-avrupa-uzerindeki-etkisi-ile-ilgili-gercegi-soylemekten-korkmadi-1074804600.html
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viktor orban, macaristan, rusya, ab, avrupa, avrupa birliği, enerji, nükleer enerji, ukrayna krizi
viktor orban, macaristan, rusya, ab, avrupa, avrupa birliği, enerji, nükleer enerji, ukrayna krizi
Orban: Rusya'dan enerjiyi reddetmek, AB'nin çıkarlarına aykırı
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerjisinden vazgeçme kararının kendi çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.
Parlamentonun sonbahar oturumu açılışında konuşan Macar lider, Budapeşte'nin direnecek gücü olmasa da, Rusya'dan enerji alımına sırt çeviren AB’nin kendi ülkesi açısından yarattığı olumsuz sonuçları azaltmaya çalıştığını vurgularken şöyle konuştu:
“Brüksel, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesi gerektiğine karar verse de bana göre bu karar Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın çıkarlarına aykırı. Ancak şu anda buna karşı koyacak yeterli güce sahip değiliz. Hükümet yalnızca nükleer enerjiye uygulanabilecek ambargonun olumsuz sonuçlarını azaltmayı hedefleyebilir."
Orban, Macaristan’ın Rus nükleer silahlarının kullanımının devam etmesi önünde hiçbir engel görmediğini de sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz ay ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Orban, Macaristan ve Sırbistan'ın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajların ardından Rus gazı aldıkları güzergahlara düzenlenecek saldırıları savaş sebebi sayacaklarını belirtmişti.