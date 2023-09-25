Orban: Rusya'dan enerjiyi reddetmek, AB'nin çıkarlarına aykırı

“Brüksel, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesi gerektiğine karar verse de bana göre bu karar Macaristan da dahil olmak üzere Avrupa'nın çıkarlarına aykırı. Ancak şu anda buna karşı koyacak yeterli güce sahip değiliz. Hükümet yalnızca nükleer enerjiye uygulanabilecek ambargonun olumsuz sonuçlarını azaltmayı hedefleyebilir."