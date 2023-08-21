https://sputniknews.com.tr/20230821/rus-senator-vucic-ve-orban-abdnin-avrupa-uzerindeki-etkisi-ile-ilgili-gercegi-soylemekten-korkmadi-1074804600.html

Rus senatör: Vucic ve Orban ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadı

Rus senatör: Vucic ve Orban ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadı

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ABD’yi karşısına almaktan korkmadığını belirtti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T15:16+0300

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2023-08-21T15:16+0300

tucker carlson

aleksandar vucic

aleksey puşkov

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

duma

dünya

avrupa

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Macaristan Başbakanı Orban’ın ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadığını ifade etti.“Vucic ve Orban, ABD ve Batı’nın bugünkü politikalarının genel olarak Avrupa ve ekonomisi üzerindeki sonuçları hakkında doğruyu söyleyen iki Avrupalı liderdir” ifadelerini kullanan Puşkov, Avrupa’daki diğer liderlerin ise ‘susmayı tercih ettiğini’ sözlerine ekledi.Senatör Puşkov’un bu açıklaması, ABD’li televizyon sunucusu Tucker Carlson’un Ukrayna'daki ihtilaf sonucunda Avrupa ekonomisinin çöktüğünü dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı röportajı izledi.

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tucker carlson, aleksandar vucic, aleksey puşkov, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, avrupa, viktor orban, macaristan, abd