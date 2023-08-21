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https://sputniknews.com.tr/20230821/rus-senator-vucic-ve-orban-abdnin-avrupa-uzerindeki-etkisi-ile-ilgili-gercegi-soylemekten-korkmadi-1074804600.html
Rus senatör: Vucic ve Orban ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadı
Rus senatör: Vucic ve Orban ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadı
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ABD’yi karşısına almaktan korkmadığını belirtti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T15:16+0300
2023-08-21T15:16+0300
tucker carlson
aleksandar vucic
aleksey puşkov
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
duma
dünya
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Macaristan Başbakanı Orban’ın ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadığını ifade etti.“Vucic ve Orban, ABD ve Batı’nın bugünkü politikalarının genel olarak Avrupa ve ekonomisi üzerindeki sonuçları hakkında doğruyu söyleyen iki Avrupalı liderdir” ifadelerini kullanan Puşkov, Avrupa’daki diğer liderlerin ise ‘susmayı tercih ettiğini’ sözlerine ekledi.Senatör Puşkov’un bu açıklaması, ABD’li televizyon sunucusu Tucker Carlson’un Ukrayna'daki ihtilaf sonucunda Avrupa ekonomisinin çöktüğünü dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı röportajı izledi.
https://sputniknews.com.tr/20230821/libya-merkez-bankasi-yaklasik-10-yillik-aradan-sonra-birlesme-karari-aldi-1074799403.html
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tucker carlson, aleksandar vucic, aleksey puşkov, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, avrupa, viktor orban, macaristan, abd
tucker carlson, aleksandar vucic, aleksey puşkov, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, avrupa, viktor orban, macaristan, abd

Rus senatör: Vucic ve Orban ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadı

15:16 21.08.2023
© Sputnik / Alexander Natruskin / Multimedya arşivine gidinDuma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Alexander Natruskin
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ABD’yi karşısına almaktan korkmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Macaristan Başbakanı Orban’ın ABD'nin Avrupa üzerindeki etkisi ile ilgili gerçeği söylemekten korkmadığını ifade etti.
“Vucic ve Orban, ABD ve Batı’nın bugünkü politikalarının genel olarak Avrupa ve ekonomisi üzerindeki sonuçları hakkında doğruyu söyleyen iki Avrupalı liderdir” ifadelerini kullanan Puşkov, Avrupa’daki diğer liderlerin ise ‘susmayı tercih ettiğini’ sözlerine ekledi.
Senatör Puşkov’un bu açıklaması, ABD’li televizyon sunucusu Tucker Carlson’un Ukrayna'daki ihtilaf sonucunda Avrupa ekonomisinin çöktüğünü dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı röportajı izledi.
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