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https://sputniknews.com.tr/20230821/libya-merkez-bankasi-yaklasik-10-yillik-aradan-sonra-birlesme-karari-aldi-1074799403.html
10 yıl aradan sonra Libya Merkez Bankası'ndan birleşme kararı
10 yıl aradan sonra Libya Merkez Bankası'ndan birleşme kararı
Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T12:47+0300
2023-08-21T12:52+0300
libya
merkez
merkez bankası
dünya
trablus
bingazi
birleşme
iç savaş
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Libya Merkez Bankası, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2014’de ikiye ayrılan yapısını tekrar tek bir çatı altında birleştirdi.Libya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta, Merkez Bankası Başkanı (Trablus'taki) Sıddık Ömer El Kebir, Başkan Yardımcısı Meri Miftah ve bankanın Trablus ve Bingazi'deki danışmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.Toplantıda, Trablus (batı) ve Bingazi (doğu) kentlerinde iki ayrı yapı olarak faaliyet gösteren bankanın birleştirilmesine karar verildi. Açıklamaya göre, toplantıyla, Libyalı tarafların birleşmeyi destekleyen çalışmaları 'taçlandırılmış' oldu.Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali iktisadi kurumlar üzerinde de etkili oluyordu. Bu kurumların başında Libya Merkez Bankası geliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230821/irakta-reklam-panosuna-porno-film-yansitildi-tum-reklam-panolari-karartildi-1074798262.html
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libya, merkez, merkez bankası, trablus, bingazi, birleşme, iç savaş
libya, merkez, merkez bankası, trablus, bingazi, birleşme, iç savaş

10 yıl aradan sonra Libya Merkez Bankası'ndan birleşme kararı

12:47 21.08.2023 (güncellendi: 12:52 21.08.2023)
© AALibya bayrağı
Libya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaydı
Libya Merkez Bankası, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2014’de ikiye ayrılan yapısını tekrar tek bir çatı altında birleştirdi.
Libya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta, Merkez Bankası Başkanı (Trablus'taki) Sıddık Ömer El Kebir, Başkan Yardımcısı Meri Miftah ve bankanın Trablus ve Bingazi'deki danışmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Trablus (batı) ve Bingazi (doğu) kentlerinde iki ayrı yapı olarak faaliyet gösteren bankanın birleştirilmesine karar verildi. Açıklamaya göre, toplantıyla, Libyalı tarafların birleşmeyi destekleyen çalışmaları 'taçlandırılmış' oldu.
Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali iktisadi kurumlar üzerinde de etkili oluyordu. Bu kurumların başında Libya Merkez Bankası geliyordu.
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