https://sputniknews.com.tr/20230821/irakta-reklam-panosuna-porno-film-yansitildi-tum-reklam-panolari-karartildi-1074798262.html
Irak'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı: Tüm reklam panoları karartıldı
Irak'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı: Tüm reklam panoları karartıldı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ana yol üzerindeki reklam panosuna porno film yansıtılması sonrası şehirdeki tüm elektronik reklam panolarının karartılması emri... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T12:00+0300
2023-08-21T12:00+0300
2023-08-21T12:00+0300
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Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının porno film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.Başkent Bağdat'taki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelinin reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.Şüphelinin misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedilirken, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi AFP’ye, bilgisayar korsanının cumartesi günü 'yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini' söyledi. Aynı yetkili, bu 'ahlaksız sahneler' nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar 'Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını' belirtti.Buna göre, başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar 20 Ağustos Pazar sabahı karartıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230819/katolik-kilisesinde-porno-skandali-yasakli-siteye-1000e-yakin-toplu-girisim-1074761522.html
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irak, bağdat, porno, porno film, reklam, reklam panosu, pornografik, polis
irak, bağdat, porno, porno film, reklam, reklam panosu, pornografik, polis
Irak'ta reklam panosuna porno film yansıtıldı: Tüm reklam panoları karartıldı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir ana yol üzerindeki reklam panosuna porno film yansıtılması sonrası şehirdeki tüm elektronik reklam panolarının karartılması emri verildi, bir kişi gözaltına alındı.
Iraklı yetkililer, bir bilgisayar korsanının porno film göstermek için kullanmasının ardından Bağdat'ta tüm elektronik reklam panolarının karartılması emrini verdi.
Başkent Bağdat'taki bir ana yol kavşağındaki bir reklam panosuna, pornografik film yansıtıldı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Polis, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelinin reklam panolarını işleten şirketle mali sorunları olan bir teknisyen olduğu belirtildi.
Şüphelinin misilleme amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği kaydedilirken, adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi AFP’ye, bilgisayar korsanının cumartesi günü 'yetkililer elektrik kablosunu kesmeden önce birkaç dakika boyunca pornografik film gösterdiğini' söyledi. Aynı yetkili, bu 'ahlaksız sahneler' nedeniyle yetkililerin, güvenlik önlemleri gözden geçirilene kadar 'Bağdat'taki tüm reklam panolarını kapattığını' belirtti.
Buna göre, başkentte genellikle ürün veya siyasetçilerin reklamını yapmak için kullanılan panolar 20 Ağustos Pazar sabahı karartıldı.