https://sputniknews.com.tr/20230819/katolik-kilisesinde-porno-skandali-yasakli-siteye-1000e-yakin-toplu-girisim-1074761522.html
Katolik kilisesinde 'porno' skandalı: Yasaklı siteye 1000'e yakın 'toplu girişim'
Katolik kilisesinde 'porno' skandalı: Yasaklı siteye 1000'e yakın 'toplu girişim'
Katolik kilisesine ait iş bilgisayarlarında, çoğunluğu pornografik olan sayfalara erişmek için yapılan 1000 kadar girişimin koruyucu bir filtre tarafından... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T11:15+0300
2023-08-19T11:15+0300
2023-08-19T11:15+0300
yaşam
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porno sitesi
porno siteye erişim engeli
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almanya katolik kilisesi
almanya
erişim engeli
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Almanya'daki Katolik kiliselerinde çalışan personel ve din adamlarının porno sitelere toplu erişim girişiminde bulundukları iddia edildi.Köln Başpiskoposluğu'nda faaliyet yürüten 15 kadar çalışanın bir aylık süre zarfında kilise tarafından sağlanan bilgisayarlarda kısıtlanmış materyalleri görüntülemek için yaklaşık 1000'e yakın girişimde bulunduğu bildirildi.Aralarında üst düzey din adamı da varAlman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan bir habere göre, geçen yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında kilisenin güvenlik sistemleri üzerinde bir ay boyunca testler yapıldı ve şüpheli faaliyetlerin çoğunun pornografik içerikler olduğu tespit edildi.Habere göre bu testler, özellikle personelin ya da din adamlarının davranışlarını araştırmaya yönelik değildi, ancak üst düzey bir kişi de dahil olmak üzere bazı din adamlarının, önemli çalışma kurallarını ihlal etmiş olabileceklerini ortaya çıkardı.'Teknik olarak herhangi bir suç işlenmedi'Piskoposluk yönetiminin konudan haberdar edildiği bildirildi. Başpiskoposluk ise açıklamasında, 'konunun zorluğunun farkında olduğunu' vurguladı, ancak 'teknik olarak herhangi bir suç işlenmediğini' de sözlerine ekledi. Pornografi Katolik inancında ahlaki açıdan ayıp ve büyük bir günah olarak görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html
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Katolik kilisesinde 'porno' skandalı: Yasaklı siteye 1000'e yakın 'toplu girişim'
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Katolik kilisesine ait iş bilgisayarlarında, çoğunluğu pornografik olan sayfalara erişmek için yapılan 1000 kadar girişimin koruyucu bir filtre tarafından engellendiği iddia edildi.
Almanya'daki Katolik kiliselerinde çalışan personel ve din adamlarının porno sitelere toplu erişim girişiminde bulundukları iddia edildi.
Köln Başpiskoposluğu'nda faaliyet yürüten 15 kadar çalışanın bir aylık süre zarfında kilise tarafından sağlanan bilgisayarlarda kısıtlanmış materyalleri görüntülemek için yaklaşık 1000'e yakın girişimde bulunduğu bildirildi.
Aralarında üst düzey din adamı da var
Alman Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan bir habere göre, geçen yılın Mayıs ve Haziran ayları arasında kilisenin güvenlik sistemleri üzerinde bir ay boyunca testler yapıldı ve şüpheli faaliyetlerin çoğunun pornografik içerikler olduğu tespit edildi.
Habere göre bu testler, özellikle personelin ya da din adamlarının davranışlarını araştırmaya yönelik değildi, ancak üst düzey bir kişi de dahil olmak üzere bazı din adamlarının, önemli çalışma kurallarını ihlal etmiş olabileceklerini ortaya çıkardı.
'Teknik olarak herhangi bir suç işlenmedi'
Piskoposluk yönetiminin konudan haberdar edildiği bildirildi. Başpiskoposluk ise açıklamasında, 'konunun zorluğunun farkında olduğunu' vurguladı, ancak 'teknik olarak herhangi bir suç işlenmediğini' de sözlerine ekledi. Pornografi Katolik inancında ahlaki açıdan ayıp ve büyük bir günah olarak görülüyor.