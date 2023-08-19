https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html

Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı

Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı

Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zekâ teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T10:29+0300

2023-08-19T10:29+0300

2023-08-19T10:29+0300

yaşam

yapay zeka

bilgisayar

ingiltere

şifre

deşifre

klavye

mikrofon

hırsızlık

siber korsan

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İngiltere’den Durham, Surrey, and Royal Holloway Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabildiği belirlendi.Araştırmacıların 2021 model bir bilgisayardaki tuş vuruşlarından çıkan sesleri tanıyacak şekilde kodladığı yapay zeka, çevrimiçi görüşme sırasında ve bir telefon aracılığıyla mikrofon vasıtasıyla her tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı. Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin, ciddi güvenlik zaafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230818/dunyanin-en-kisa-iq-testi-insanlarin-yuzde-80i-basarisiz-oluyor-1074744340.html

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yapay zeka, bilgisayar, ingiltere, şifre, deşifre, klavye, mikrofon, hırsızlık, siber korsan, hacker