https://sputniknews.com.tr/20230819/yapay-zekanin-tus-sesinden-sifre-caldigi-ortayacikti-1074761007.html
Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı
Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı
Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zekâ teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T10:29+0300
2023-08-19T10:29+0300
2023-08-19T10:29+0300
yaşam
yapay zeka
bilgisayar
ingiltere
şifre
deşifre
klavye
mikrofon
hırsızlık
siber korsan
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İngiltere’den Durham, Surrey, and Royal Holloway Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabildiği belirlendi.Araştırmacıların 2021 model bir bilgisayardaki tuş vuruşlarından çıkan sesleri tanıyacak şekilde kodladığı yapay zeka, çevrimiçi görüşme sırasında ve bir telefon aracılığıyla mikrofon vasıtasıyla her tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı. Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin, ciddi güvenlik zaafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/dunyanin-en-kisa-iq-testi-insanlarin-yuzde-80i-basarisiz-oluyor-1074744340.html
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yapay zeka, bilgisayar, ingiltere, şifre, deşifre, klavye, mikrofon, hırsızlık, siber korsan, hacker
yapay zeka, bilgisayar, ingiltere, şifre, deşifre, klavye, mikrofon, hırsızlık, siber korsan, hacker
Yapay zekanın tuş sesinden şifre çaldığı ortaya çıktı
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Son dönemde yaşanan gelişmelerle herkesin ilgisini çeken yapay zekâ teknolojileri bu defa internet güvenliğiyle gündemde.
İngiltere’den Durham, Surrey, and Royal Holloway Üniversitelerinin yürüttüğü araştırmada, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek, yazılanları yüzde 95 doğruluk oranıyla aktarabildiği belirlendi.
Araştırmacıların 2021 model bir bilgisayardaki tuş vuruşlarından çıkan sesleri tanıyacak şekilde kodladığı yapay zeka, çevrimiçi görüşme sırasında ve bir telefon aracılığıyla mikrofon vasıtasıyla her tuş vuruşunu ayırt etmeyi başardı. Araştırmacılar yapay zeka teknolojilerinin bilgisayar korsanları tarafından bu doğrultuda eğitilmesinin, ciddi güvenlik zaafiyetleri oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.