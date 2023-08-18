https://sputniknews.com.tr/20230818/dunyanin-en-kisa-iq-testi-insanlarin-yuzde-80i-basarisiz-oluyor-1074744340.html

Dünyanın en kısa IQ testi: İnsanların yüzde 80'i başarısız oluyor

Dünyanın en kısa IQ testi: İnsanların yüzde 80'i başarısız oluyor

Dünyanın en kısa IQ testi olarak geçen 3 soruluk ölçer, Prof. Dr. Shane Frederick'in 3 bin katılımcı üzerinde bir deney yapması ile ün kazandı. İnsanların... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T14:42+0300

2023-08-18T14:42+0300

2023-08-18T14:42+0300

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Test ilk olarak 2005 yılında, önceden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'de (MIT) şimdilerde ise Yale Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Shane Frederick tarafından 3 bin katılımcı üzerinde test edildiğinde; yalnızca yüzde 17'sinin 3'te 3 puan almayı başardığını yayınlanması ile ünlendi.Neredeyse 20 senedir birçok kişi tarafından çözülen test, insanların yüzde 80'inden fazlasını başarısızlığa uğratıyor. Üçüncü soruyu sadece yüzde 17'lik bir dilimde olan insanların yanıtlayabildiği.Cevabı her zaman göründüğü kadar basit olmayan sorular ise şöyle:İnsanların genellikle cevapları 10 sent, 100 dakika ve 24 gün olarak verdiği görüldü. Peki gerçek cevaplar ne?Doğru cevaplar: 5 sent, 5 dakika ve 47 gün.Frederick ilk soruyu yanıtlarken şunları söyledi: Sorunun matematiksel çözümü ise şöyle:İkinci bulmacaya gelince şöyle devam etti: Ve son soru için ise şöyle dedi:

https://sputniknews.com.tr/20230818/300den-fazla-cocuga-tecavuz-ve-cinayet-tarihin-en-kotu-seri-katili-bu-yil-hapisten-cikabilir-1074741128.html

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