Dünyanın en kısa IQ testi: İnsanların yüzde 80'i başarısız oluyor
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Dünyanın en kısa IQ testi olarak geçen 3 soruluk ölçer, Prof. Dr. Shane Frederick'in 3 bin katılımcı üzerinde bir deney yapması ile ün kazandı. İnsanların yüzde 80'i sorulara doğru cevapları veremezken sadece yüzde 17'lik bir dilim 3 sorunun 3'ünü de bilebildi. Peki sorular ve cevapları neydi?
Test ilk olarak 2005 yılında, önceden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'de (MIT) şimdilerde ise Yale Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Shane Frederick tarafından 3 bin katılımcı üzerinde test edildiğinde; yalnızca yüzde 17'sinin 3'te 3 puan almayı başardığını yayınlanması ile ünlendi.
Neredeyse 20 senedir birçok kişi tarafından çözülen test, insanların yüzde 80'inden fazlasını başarısızlığa uğratıyor. Üçüncü soruyu sadece yüzde 17'lik bir dilimde olan insanların yanıtlayabildiği.
Cevabı her zaman göründüğü kadar basit olmayan sorular ise şöyle:
1.Bir sopa ve bir topun toplam maliyeti 1.10 dolar. Sopa toptan 1 dolar daha pahalı ise topun fiyatı ne kadardır?
2.5 makine beş parçayı 5 dakikada yapıyorsa, 100 makinenin 100 parçayı yapması ne kadar sürer?
Frederick'in araştırmasına göre, üçüncü ve son soru ise sadece yüzde 17'lik dilimde olan insanların yanıtlayabildiği türden:
3.Bir gölde, nilüfer yapraklarından oluşan bir bölüm vardır. Yapraklardan oluşan bu kısmın boyutu her gün iki katına çıkıyor. Nilüfer yapraklarının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürerse, parçanın gölün yarısını kaplaması ne kadar sürer?
İnsanların genellikle cevapları 10 sent, 100 dakika ve 24 gün olarak verdiği görüldü. Peki gerçek cevaplar ne?
Doğru cevaplar: 5 sent, 5 dakika ve 47 gün.
Frederick ilk soruyu yanıtlarken şunları söyledi:
"Bu konu üzerinde bir an bile düşünen herkes, 1 dolar ile 10 sent arasındaki farkın, sorunun öngördüğü gibi 1 dolar değil, sadece 90 sent olduğunu fark edecektir. Bu durumda, bu hatayı yakalamak sorunu çözmekle eşdeğerdir, çünkü '10 sent' yanıtını vermeyen neredeyse herkes aslında doğru yanıtı vermektedir."
Sorunun matematiksel çözümü ise şöyle:
"Diyelim ki topun maliyeti X. Sopanın maliyeti 1 dolardan daha fazla, yani X + 1. Yani sopa + top = X + (X + 1) = 1.1 çünkü birlikte 1.10 dolara mal oluyorlar. Bu da 2X + 1 = 1.1, sonra 2X = 0.1, yani X = 0.05 anlamına gelir. Bu da topun maliyetinin 5 sent, sopanın maliyetinin ise 1.05 dolar olduğu anlamına gelir."
İkinci bulmacaya gelince şöyle devam etti:
"5 makinenin 5 parçacık yapması 5 dakika alıyorsa, 1 makinenin 1 parçacık yapması 5 dakika sürüyor (her makine 5 dakikada bir parçacık yapıyor). Eğer birlikte çalışan 100 makinemiz varsa, o zaman her biri 5 dakikada bir parça yapabilir. Yani 5 dakika içinde 100 parçanız olacak."
Ve son soru için ise şöyle dedi:
"Her gün ileriye doğru nilüfer kümesinin boyutu iki katına çıkar. Bu, her gün geriye doğru da kümenin yarıya indiği anlamına gelir. Yani 47. günde gölün yarısı dolmuştur."