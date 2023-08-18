https://sputniknews.com.tr/20230818/300den-fazla-cocuga-tecavuz-ve-cinayet-tarihin-en-kotu-seri-katili-bu-yil-hapisten-cikabilir-1074741128.html

300'den fazla çocuğa tecavüz ve cinayet: Tarihin en kötü seri katili bu yıl hapisten çıkabilir

300'den fazla çocuğa tecavüz ve cinayet: Tarihin en kötü seri katili bu yıl hapisten çıkabilir

Kurbanlarını çocuklardan seçen ve modern tarihin en kötü seri katili sayılan Luis Garavito'nun birkaç ay içinde hapisten çıkabileceği gündeme geldi. Daha önce... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T12:33+0300

2023-08-18T12:33+0300

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yaşam

cinayet

katil

seri katil

cinsel saldırı

cinsel istismar

cinsel taciz

işkence

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çocuğa tecavüz

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Luis Garavito yıllarca bilinen 190'dan fazla erkek çocuğu ve genci öldürerek ortalığı kasıp kavurdu. Kurbanlarına tecavüz ve işkence eden katil, sonunda 'La Bestia' yani 'Canavar' olarak tanınmaya başladı.Dünyadaki herhangi bir seri katil arasında en fazla sayıda kurbana sahip olduğu düşünülen Garavito yakalandığında, başlangıçta 1992 ile 1999 yılları arasında 140 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, bu sayı daha sonra 193'e çıkmıştı. Garavito'nun kurbanlarının yaşları 6 ile 16 arasında değişiyordu.Şimdiye kadar itiraf ettiklerine rağmen 66 yaşındaki adamın 300'den fazla cinayet işlediğinden şüpheleniliyor. Ancak, işlediği suçlar ne kadar ciddi de olsa, Garavito Kolombiya yasalarına göre sadece 40 yıl hapis cezasına çarptırılabildi. Dahası, bu yıl cezasının yarısını tamamladığında şartlı tahliye Garavito için yasal hale gelecek ve birkaç ay içinde serbest kalabilecek.2021 yılında Garavito erken tahliye için başvurduğunda tepkiler gecikmişti. Dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyerek öfkeyi yatıştırmıştı. Konuşmasında Duque, "Herhangi birinin o canavarın hapishaneden çıkmasını önermesi ihtimaline karşı derin bir öfke duyuyorum. Hükümet buna ne sponsor olur ne de destekler" dedi. Yargıç sonunda katilin talebini, kurbanlarına ödenmemiş 41 bin 500 dolar tutarındaki para cezasını gerekçe göstererek reddetti.Cinayetleri nasıl işledi?1999'da yakalandığında Garavito daha birçok cinayeti itiraf etti ve affedilmek için mahkemede hakime yalvardı. İtiraflarından bir kasette "Yaptığım ve itiraf edeceğim her şey için beni affetmenizi istiyorum. Evet, onları öldürdüm ve diğerlerini de" dedi. Garavito çoğunlukla sokak çocuklarını hedef alıyor, güvenlerini kazanmak için rahip gibi davranıyor, onlara para ve içecek bir şeyler teklif ediyordu. Daha sonra içinde bir dürtü hissettiğini ve bunun da kendisini çocukları öldürmeye zorladığını iddia edecekti. İşlediği suçlarla ilgili soruşturma sırasında polis, 35'in üzerinde çocuğun olduğu toplu bir mezar ortaya çıkardı. Raporlara göre, oradaki kurbanların neredeyse tamamı cinsel saldırıya ve uzun süreli işkenceye maruz kalmıştı.Garavito, hapiste olduğu süre boyunca değiştiğini göstermeye çalıştı. Gazeteci Guillermo Prieto La Rotta ile 2006 yılında yaptığı bir röportajda, siyasette kariyer yapmak istediğini söylemiş ve istismara uğrayan çocuklara yardım etmek istediğini iddia etmişti.

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