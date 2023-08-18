https://sputniknews.com.tr/20230818/faciadan-donuldu-buyuk-yolcu-ucaginin-motoru-seyir-halindeyken-alev-aldi-1074736653.html
Faciadan dönüldü: Büyük yolcu uçağının motoru seyir halindeyken alev aldı
Faciadan dönüldü: Büyük yolcu uçağının motoru seyir halindeyken alev aldı
ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yapmak zorunda kaldı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T10:42+0300
2023-08-18T10:42+0300
2023-08-18T10:42+0300
yaşam
yangın
uçak
kaza
uçak motoru
motor
motor arızası
abd
teksas
meksika
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ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.Houston’da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika’daki Cancun Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston’daki William P. Hobby Havalimanı’na geri döndü. Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, 'mekanik bir arıza' yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı. Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı’na gönderildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/malezyada-facia-ozel-yolcu-ucagi-dustu-1074722043.html
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yangın, uçak, kaza, uçak motoru, motor, motor arızası, abd, teksas, meksika
yangın, uçak, kaza, uçak motoru, motor, motor arızası, abd, teksas, meksika
Faciadan dönüldü: Büyük yolcu uçağının motoru seyir halindeyken alev aldı
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ABD'de havadayken motorundan alevler çıkan uçak kalkıştan kısa süre sonra iniş yapmak zorunda kaldı.
ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde, motorlarının birinden alevler çıkan Boeing 737 tipi uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra iniş yapmak zorunda kaldı.
Houston’da Southwest Airlines şirketine ait bir uçak, havadayken arızalandı. Meksika’daki Cancun Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan Boeing 737 tipi uçağın motorlarından birinden alevler çıktığı belirtildi.
Söz konusu uçak, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra Houston’daki William P. Hobby Havalimanı’na geri döndü. Uçağın incelemeye alındığını kaydeden Southwest Airlines yetkilileri, 'mekanik bir arıza' yaşandığını ancak uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını aktardı. Yolcuların, farklı bir uçakla Cancun Uluslararası Havalimanı’na gönderildiği bildirildi.