https://sputniknews.com.tr/20230817/malezyada-facia-ozel-yolcu-ucagi-dustu-1074722043.html

Malezya'da facia: Özel yolcu uçağı düştü

Malezya'da facia: Özel yolcu uçağı düştü

Malezya'nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T18:04+0300

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multimedya

malezya

yolcu uçağı

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polis

soruşturma

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Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu. Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı.Açıklamada, yerel saatle 14.08'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6'sının yolcu, 2'sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.

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malezya, yolcu uçağı, kaza, uçak, ölü, polis, soruşturma, video