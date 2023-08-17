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‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
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‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini duyurdu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T17:31+0300
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yaşam
luna-25
ay
rusya federal uzay ajansı roscosmos
uzay
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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği belirtildi.Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/luna-25-istasyonu-uzaydan-ilk-goruntuleri-iletti-1074645141.html
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luna-25, ay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay
luna-25, ay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uzay

‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti

17:31 17.08.2023 (güncellendi: 17:57 17.08.2023)
© AA'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği belirtildi.
Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.
Luna-25 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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Luna-25 istasyonu, uzaydan ilk görüntüleri iletti
14 Ağustos, 21:01
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