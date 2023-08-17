https://sputniknews.com.tr/20230817/luna-25-ay-yuzeyinin-ilk-fotografini-cekti-1074721514.html

‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti

‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti

Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini duyurdu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T17:31+0300

2023-08-17T17:31+0300

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yaşam

luna-25

ay

rusya federal uzay ajansı roscosmos

uzay

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Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği belirtildi.Açıklamada, “Bugün Moskova saatiyle 08.23'te (TSİ ile aynı) çekilen görüntüde, ayın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor. Krater merkezinin koordinatları 75 derece güney enlemine ve 135 derece batı boylamına karşılık geliyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/luna-25-istasyonu-uzaydan-ilk-goruntuleri-iletti-1074645141.html

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