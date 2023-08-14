https://sputniknews.com.tr/20230814/luna-25-istasyonu-uzaydan-ilk-goruntuleri-iletti-1074645141.html
Luna-25 istasyonu, uzaydan ilk görüntüleri iletti
Luna-25 istasyonu, uzaydan ilk görüntüleri iletti
Ay’a doğru uçuşunu sürdüren ‘Luna-25’ gezegenler arası istasyonu uzaydan ilk görüntüleri iletti, fotoğraflar Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T21:01+0300
2023-08-14T21:01+0300
2023-08-14T21:01+0300
dünya
luna-25
ay
rusya
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Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya’nın uydusuna doğru uçuşunu sürdüren ‘Luna-25’ gezegenler arası istasyonu uzaydan ilk görüntüleri iletti, fotoğraflar kurumun web sitesinde yayınlandı.Açıklamada, “Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, 13 Ağustos 2023'te Dünya’dan yaklaşık 310 bin kilometre mesafeden iki oturumda gerçekleştirilen, ‘Luna-25’ otomatik istasyondaki bilimsel aygıtların telemetri ve ölçüm verilerinin ekspres analizini tamamladı. Araçta yerleşik STS-L kameraları tarafından çekilen uzaydan ilk görüntüler alındı” ifadelerine yer verildi.Enstitünün bildirdiği üzere iki görüntüde Luna-25'in konstrüksiyon unsurlarının arka planında Dünya ve Ay görünüyor. Üçüncü resimde ise misyonun amblemi ve manipülatör kovası yer alıyor.Araçtaki tüm cihazların ‘tam kapasite çalıştığına’ ve Ay’daki araştırmalara hazır olduklarını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, analog ve sayısal birimlerin ve blokların ‘mükemmel’ çalıştığı kaydedildi.Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’ın güney kutbunda incelemeler yapmak üzere ‘Luna-25’ Ay keşif istasyonunu 11 Ağustos’ta gönderdi. Ay'ın daha önce hiç araştırılmamış bölgesini incelemek üzere yolculuğa çıkan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 550 km doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna yumuşak iniş yapması planlanıyor.
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Luna-25 istasyonu, uzaydan ilk görüntüleri iletti
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Ay’a doğru uçuşunu sürdüren ‘Luna-25’ gezegenler arası istasyonu uzaydan ilk görüntüleri iletti, fotoğraflar Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'nün web sitesinde yayınlandı.
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya’nın uydusuna doğru uçuşunu sürdüren ‘Luna-25’ gezegenler arası istasyonu uzaydan ilk görüntüleri iletti, fotoğraflar kurumun web sitesinde yayınlandı.
Açıklamada, “Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, 13 Ağustos 2023'te Dünya’dan yaklaşık 310 bin kilometre mesafeden iki oturumda gerçekleştirilen, ‘Luna-25’ otomatik istasyondaki bilimsel aygıtların telemetri ve ölçüm verilerinin ekspres analizini tamamladı. Araçta yerleşik STS-L kameraları tarafından çekilen uzaydan ilk görüntüler alındı” ifadelerine yer verildi.
Enstitünün bildirdiği üzere iki görüntüde Luna-25'in konstrüksiyon unsurlarının arka planında Dünya ve Ay görünüyor. Üçüncü resimde ise misyonun amblemi ve manipülatör kovası yer alıyor.
Araçtaki tüm cihazların ‘tam kapasite çalıştığına’ ve Ay’daki araştırmalara hazır olduklarını gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, analog ve sayısal birimlerin ve blokların ‘mükemmel’ çalıştığı kaydedildi.
Rusya, 47 yıl aradan sonra Ay’ın güney kutbunda incelemeler yapmak üzere ‘Luna-25’ Ay keşif istasyonunu 11 Ağustos’ta gönderdi. Ay'ın daha önce hiç araştırılmamış bölgesini incelemek üzere yolculuğa çıkan Luna-25, Moskova'nın yaklaşık 5 bin 550 km doğusundaki Vostoçnıy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna yumuşak iniş yapması planlanıyor.