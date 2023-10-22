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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231022/rusya-guney-donetsk-istikametinde-ukrayna-ordusunun-muhimmat-ve-yakit-depolari-imha-edildi-1076608660.html
Rusya: Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun mühimmat ve yakıt depoları imha edildi
Rusya: Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun mühimmat ve yakıt depoları imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Güney Donetsk istikametinde bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 100’den fazla askerini etkisiz hale getirdiğini... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T17:44+0300
2023-10-22T17:44+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın bilgilendirmesinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Konaşenkov, Doğu Askeri Grubu birliklerinin, topçu ve hava kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun 79. hava saldırı, 72. mekanize ve 58. motorize piyade tugaylarının insan gücü ve ekipmanını vurduğunu, Ukrayna ordusunun 105’e yakın askerini ve bazı teçhizatlarını kaybettiğini ifade etti.Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametleriBatı Askeri Grubunun Kupyansk istikametinde, Harkov bölgesinde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna ordusunun 3 saldırısını püskürttüğü, taktik hava kuvvetlerinin ise Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun insan gücünü ve teçhizatını vurduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu bölgelerde 15 askerini, iki zırhlı aracını ve üç otomobilini, ayrıca bir mühimmat deposunu ve elektronik harp istasyonunu kaybettiğini vurguladı.Rus komutan, Krasnıy Liman istikametinde ise Merkez Askeri Grubunun Ukrayna birliklerinin bir saldırısını püskürttüğünü, çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30 asker, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil kaybettiğini söyledi.Donetsk, Zaporojye ve Herson istikametleriDonetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu'nun Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, düşmanın sadece bu yönde toplam 550 askerini, bir tankını, iki zırhlı aracını, dört otomobilini ve bir Msta-B obüsünü kaybettiğini bildirdi.Zaporojye bölgesinde Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki saldırısını püskürttüğünü anlatan Konaşenkov, bu istikamette Ukrayna birliklerinin yaklaşık 60 asker, dört tankı, iki zırhlı aracı, beş pikap, Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs ve bir Amerikan menşeili M777 topçu sistemi kaybettiğinin altını çizdi.Herson bölgesinde Rus ordusunun Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Dinyeper’i geçme girişimini önlediğini anlatan Konaşenkov, Stanislav yerleşiminin yakınında ise Ukrayna bölgesel savunma güçlerine kayıplar verdirdiğini ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 147 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğu, Rus hava savunma sistemlerinin ise Ukrayna’ya ait 3 MiG-29 ve bir Su-25 avcı uçağını düşürdüğü, HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 12 füzeyi vurduğu ve 30 insansız hava aracını imha ettiği bilgisini verdi.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, igor konaşenkov, herson, zaporojye, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), amerikan, harkov, kharkov, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, igor konaşenkov, herson, zaporojye, donetsk, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), amerikan, harkov, kharkov, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu

Rusya: Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun mühimmat ve yakıt depoları imha edildi

17:44 22.10.2023
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Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Güney Donetsk istikametinde bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 100’den fazla askerini etkisiz hale getirdiğini, ayrıca mühimmat ve yakıt depolarını imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın bilgilendirmesinde Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.
Konaşenkov, Doğu Askeri Grubu birliklerinin, topçu ve hava kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Zaporojye bölgesinde Ukrayna ordusunun 79. hava saldırı, 72. mekanize ve 58. motorize piyade tugaylarının insan gücü ve ekipmanını vurduğunu, Ukrayna ordusunun 105’e yakın askerini ve bazı teçhizatlarını kaybettiğini ifade etti.

Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametleri

Batı Askeri Grubunun Kupyansk istikametinde, Harkov bölgesinde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) Ukrayna ordusunun 3 saldırısını püskürttüğü, taktik hava kuvvetlerinin ise Harkov bölgesinde Ukrayna ordusunun insan gücünü ve teçhizatını vurduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu bölgelerde 15 askerini, iki zırhlı aracını ve üç otomobilini, ayrıca bir mühimmat deposunu ve elektronik harp istasyonunu kaybettiğini vurguladı.
Rus komutan, Krasnıy Liman istikametinde ise Merkez Askeri Grubunun Ukrayna birliklerinin bir saldırısını püskürttüğünü, çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30 asker, üç zırhlı savaş aracı ve iki otomobil kaybettiğini söyledi.

Donetsk, Zaporojye ve Herson istikametleri

Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu'nun Ukrayna ordusunun iki saldırısını püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, düşmanın sadece bu yönde toplam 550 askerini, bir tankını, iki zırhlı aracını, dört otomobilini ve bir Msta-B obüsünü kaybettiğini bildirdi.
Zaporojye bölgesinde Rus birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki saldırısını püskürttüğünü anlatan Konaşenkov, bu istikamette Ukrayna birliklerinin yaklaşık 60 asker, dört tankı, iki zırhlı aracı, beş pikap, Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs ve bir Amerikan menşeili M777 topçu sistemi kaybettiğinin altını çizdi.
Herson bölgesinde Rus ordusunun Ukrayna sabotaj ve keşif gruplarının Dinyeper’i geçme girişimini önlediğini anlatan Konaşenkov, Stanislav yerleşiminin yakınında ise Ukrayna bölgesel savunma güçlerine kayıplar verdirdiğini ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, taktik hava kuvvetlerinin, insansız hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusunun 147 bölgedeki insan gücü ve teçhizatını vurduğu, Rus hava savunma sistemlerinin ise Ukrayna’ya ait 3 MiG-29 ve bir Su-25 avcı uçağını düşürdüğü, HIMARS ve Uragan çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 12 füzeyi vurduğu ve 30 insansız hava aracını imha ettiği bilgisini verdi.
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Eski ABD deniz piyadesi: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini etkili bir şekilde vurmaya devam ediyor
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