https://sputniknews.com.tr/20231019/rus-su-27-jetlerinden-karadeniz-uzerinde-ingiliz-ucaklarina-onleme-1076530377.html
Rus Su-27 jetlerinden Karadeniz üzerinde İngiliz uçaklarına önleme
Rus Su-27 jetlerinden Karadeniz üzerinde İngiliz uçaklarına önleme
Rus Su-27 avcı uçaklarının, İngiliz Kraliyet Kuvvetleri’ne ait 3 uçağın Rusya’nın sınırlarını ihlal etmesini önlediği bildirildi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T18:39+0300
2023-10-19T18:39+0300
2023-10-19T18:39+0300
dünya
rusya
rus uzay ve hava kuvvetleri
su-27
karadeniz
ingiltere
typhoon
keşif uçağı
keşif uçakları
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı 2 Su-27 savaş uçağı, İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir keşif ve 2 Typhoon avcı uçağının Rusya sınırını ihlal etmesine izin vermedi.Bakanlığın açıklamasında, Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan hava hedeflerinin tespit edildiği, hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla ‘hava savunma kuvvetlerinden 2 nöbetçi Su-27 savaş uçağının havaya kaldırıldığı’ ifade edildi.Açıklamada, “Rus avcı uçaklarının mürettebatları, hava hedeflerini İngiliz Kraliyet Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 stratejik keşif ve elektronik harp uçağı ve 2 çok maksatlı Typhoon avcı uçağı olarak belirledi. Rus avcı uçakları yaklaştığında yabancı savaş uçakları, Rusya Federasyonu sınırından dönüş yaparak uzaklaştı” ifadelerine yer verildi.Rus uçakların güvenli bir şekilde kendi üslerine döndüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmedi” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının uçuşu, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdikleri vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html
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rusya, rus uzay ve hava kuvvetleri, su-27, karadeniz, ingiltere, typhoon, keşif uçağı, keşif uçakları
rusya, rus uzay ve hava kuvvetleri, su-27, karadeniz, ingiltere, typhoon, keşif uçağı, keşif uçakları
Rus Su-27 jetlerinden Karadeniz üzerinde İngiliz uçaklarına önleme
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Rus Su-27 avcı uçaklarının, İngiliz Kraliyet Kuvvetleri’ne ait 3 uçağın Rusya’nın sınırlarını ihlal etmesini önlediği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı 2 Su-27 savaş uçağı, İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait bir keşif ve 2 Typhoon avcı uçağının Rusya sınırını ihlal etmesine izin vermedi.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan hava hedeflerinin tespit edildiği, hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla ‘hava savunma kuvvetlerinden 2 nöbetçi Su-27 savaş uçağının havaya kaldırıldığı’ ifade edildi.
Açıklamada, “Rus avcı uçaklarının mürettebatları, hava hedeflerini İngiliz Kraliyet Kuvvetleri'ne ait bir RC-135 stratejik keşif ve elektronik harp uçağı ve 2 çok maksatlı Typhoon avcı uçağı olarak belirledi. Rus avcı uçakları yaklaştığında yabancı savaş uçakları, Rusya Federasyonu sınırından dönüş yaparak uzaklaştı” ifadelerine yer verildi.
Rus uçakların güvenli bir şekilde kendi üslerine döndüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmedi” vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının uçuşu, uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdikleri vurgulandı.