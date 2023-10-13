https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html

Rusya Karadeniz Filosu'ndan Sivastopol Körfezi'nde insansız hücumbot ve mayın tatbikatı

Rusya Karadeniz Filosu'ndan Sivastopol Körfezi'nde insansız hücumbot ve mayın tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Cumhuriyeti'ne bağlı Sivastopol'ün açıklarında mayınla mücadele ve sabotaja karşı koyma tatbikatı yapıldığını duyurdu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T16:31+0300

2023-10-13T16:31+0300

2023-10-13T16:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

tatbikat

kırım

sivastopol

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Ukrayna ordusunun Kırım ve Sivastopol'ü hedef aldığı saldırılar sürerken Rusya Silahlı Kuvvetleri, olası yeni saldırılarda atılacak adımlarla ilgili talim gerçekleştirdi.Tatbikatın planlı olduğunu ve Pavel Derjavin devriye gemisi, römorkör gemiler ve sabotaja karşı koyma hücumbotlarının katılımıyla yapıldığını belirten bakanlık, tatbikat sırasında deniz mayınlarının ve insansız hücumbotların imhasına yönelik talim yapıldığını bildirdi.Sivastopol Körfezi'ndeki tatbikatta deniz mayınlarının ve insansız hücumbotların aranması, tespiti ve imhası ile ilgili faaliyetlerin yürütüldüğünün altını çizen bakanlık, "Karadeniz Filosu arama-Kurtarma Birliği'ne ait gemiler, arama-kurtarma desteği sundu. Tatbikat sona erdiğinde gemiler daimi konuşlanma noktalarına dönecek" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-senatoru-biden-ukraynadaki-yolsuzlugun-boyutlarini-gizliyor-1076299395.html

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