https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html

Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak

Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözlerine kesinlikle katıldığını, ancak... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T15:16+0300

2023-10-23T15:16+0300

2023-10-23T15:23+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözleri ile ilgili soruya Peskov, şu yanıtı verdi:Eskisinin yerini alması gereken yeni dünya düzenini değerlendiren Peskov, söz konusu düzenin uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara ve ülkelerin birbirinin iç işlerine karışmamaya dayalı olacağını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya’nın Balticconnector'daki hasar ile hiçbir alakası yok’Peskov, Finlandiya ile Estonya arasında Balticconnector doğalgaz boru hattında oluşan hasar ile herhangi bir alakasının bulunmadığını belirtti.Balticconnector'daki hasarda Rusya'nın parmağı olması durumunda Baltık Denizi’nin tüm Rus gemilerine kapatılabileceğini söyleyen Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkevics'in bu sözlerini hatırlatan Peskov, “Tekrar ediyorum, Rusya'nın bu olayla hiçbir alakası yok” vurgusunu yaptı. Kremlin Sözcüsü, Rinkevics'in bu sözleri karşısında, kimden gelirse gelsin Rusya’nın hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.Peskov, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıları da anımsatarak, “Sayın Başkan’a, Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırılarını gerçekleştirenler ve talimatı verenler ortaya çıktığında Baltık Denizi ile ne yapılacağını sormak isterim. Sayın Başkan bu konuda sessiz kalmayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih etti” ifadelerini kullandı.Estonya ve Finlandiya arasındaki Balticconnector, Finlandiyalı ve Estonyalı operatörler 8 Ekim'de olağan dışı bir basınç düşüşü olduğunu fark ederek gaz akışını durdurduğu için halihazırda çalışmıyor. Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ulusal sularında gaz sızıntısının olduğu yeri buldu. Merkezi Kriminal Polisi, boru hattına kasten hasar verildiğine inanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-yeni-dunya-duzeni-icin-6-temel-prensibi-acikladi-1076068709.html

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kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd, joe biden, çok kutuplu dünya, dünya, demir kubbe