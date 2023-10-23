https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html
Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak
Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözlerine kesinlikle katıldığını, ancak... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T15:16+0300
2023-10-23T15:16+0300
2023-10-23T15:23+0300
dünya
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözleri ile ilgili soruya Peskov, şu yanıtı verdi:Eskisinin yerini alması gereken yeni dünya düzenini değerlendiren Peskov, söz konusu düzenin uluslararası hukuka, karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara ve ülkelerin birbirinin iç işlerine karışmamaya dayalı olacağını kaydetti.Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rusya’nın Balticconnector'daki hasar ile hiçbir alakası yok’Peskov, Finlandiya ile Estonya arasında Balticconnector doğalgaz boru hattında oluşan hasar ile herhangi bir alakasının bulunmadığını belirtti.Balticconnector'daki hasarda Rusya'nın parmağı olması durumunda Baltık Denizi’nin tüm Rus gemilerine kapatılabileceğini söyleyen Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkevics'in bu sözlerini hatırlatan Peskov, “Tekrar ediyorum, Rusya'nın bu olayla hiçbir alakası yok” vurgusunu yaptı. Kremlin Sözcüsü, Rinkevics'in bu sözleri karşısında, kimden gelirse gelsin Rusya’nın hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.Peskov, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıları da anımsatarak, “Sayın Başkan’a, Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırılarını gerçekleştirenler ve talimatı verenler ortaya çıktığında Baltık Denizi ile ne yapılacağını sormak isterim. Sayın Başkan bu konuda sessiz kalmayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih etti” ifadelerini kullandı.Estonya ve Finlandiya arasındaki Balticconnector, Finlandiyalı ve Estonyalı operatörler 8 Ekim'de olağan dışı bir basınç düşüşü olduğunu fark ederek gaz akışını durdurduğu için halihazırda çalışmıyor. Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ulusal sularında gaz sızıntısının olduğu yeri buldu. Merkezi Kriminal Polisi, boru hattına kasten hasar verildiğine inanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-yeni-dunya-duzeni-icin-6-temel-prensibi-acikladi-1076068709.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd, joe biden, çok kutuplu dünya, dünya, demir kubbe
kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd, joe biden, çok kutuplu dünya, dünya, demir kubbe
Peskov: Biden'ın yeni dünya düzenine ilişkin sözlerine katılıyoruz, ancak o düzeni ABD kuramayacak
15:16 23.10.2023 (güncellendi: 15:23 23.10.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözlerine kesinlikle katıldığını, ancak ABD’nin öyle bir düzeni kuramayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğu hakkındaki sözleri ile ilgili soruya Peskov, şu yanıtı verdi:
“Sayın Biden'a kesinlikle katılıyoruz. Bu, onun söylediklerine kesinlikle katıldığımız nadir bir durumdur. Gerçekten de dünya tamamen farklı ilkelere dayanan, küresel yönetimin tüm mekanizmalarını tek bir devletin elinde toplama çabalarından uzak, kendi iradesini ve kararlarını diğer ülkelere empoze etme girişimlerinden uzak yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyuyor.”
Eskisinin yerini alması gereken yeni dünya düzenini değerlendiren Peskov, söz konusu düzenin uluslararası hukuka
, karşılıklı saygıya, karşılıklı yarara ve ülkelerin birbirinin iç işlerine karışmamaya dayalı olacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak Sayın Biden'ın ‘ABD böyle bir düzeni kurmaya muktedirdir’ şeklinde bir sözü daha vardı. Ve bu konuda biz aynı fikirde değiliz. Bu noktada aynı fikirde değiliz, zira ABD, şöyle ya da böyle, hangi düzenden söz ederlerse etsin, Amerikan merkezli bir dünya düzenini, yani ABD’nin etrafında dönen bir dünyayı kastediyor. Bundan böyle bu böyle olmayacak.”
‘Rusya’nın Balticconnector'daki hasar ile hiçbir alakası yok’
Peskov, Finlandiya ile Estonya arasında Balticconnector doğalgaz boru hattında oluşan hasar ile herhangi bir alakasının bulunmadığını belirtti.
Balticconnector'daki hasarda Rusya'nın parmağı olması durumunda Baltık Denizi’nin tüm Rus gemilerine kapatılabileceğini söyleyen Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkevics'in bu sözlerini hatırlatan Peskov, “Tekrar ediyorum, Rusya'nın bu olayla hiçbir alakası yok” vurgusunu yaptı. Kremlin Sözcüsü, Rinkevics'in bu sözleri karşısında, kimden gelirse gelsin Rusya’nın hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
Peskov, Baltık Denizi'nde Kuzey Akım
doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıları da anımsatarak, “Sayın Başkan’a, Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırılarını gerçekleştirenler ve talimatı verenler ortaya çıktığında Baltık Denizi ile ne yapılacağını sormak isterim. Sayın Başkan bu konuda sessiz kalmayı ve hiçbir şey söylememeyi tercih etti
” ifadelerini kullandı.
Estonya ve Finlandiya arasındaki Balticconnector, Finlandiyalı ve Estonyalı operatörler 8 Ekim'de olağan dışı bir basınç düşüşü olduğunu fark ederek gaz akışını durdurduğu için halihazırda çalışmıyor. Finlandiyalı sınır muhafızları, Finlandiya ulusal sularında gaz sızıntısının olduğu yeri buldu. Merkezi Kriminal Polisi, boru hattına kasten hasar verildiğine inanıyor.