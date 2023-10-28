https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun son rezervlerini yok ediyor

ABD'li eski istihbarat subayı: Rus birlikleri Ukrayna ordusunun son rezervlerini yok ediyor

Eski Amerikan istihbarat görevlisi Scott Ritter, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son rezervlerini sistematik bir şekilde yok ettiğini belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:13+0300

2023-10-28T18:13+0300

2023-10-28T18:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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rus ordusu

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vladimir putin

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Ritter, Dialogue Works adlı YouTube kanalına verdiği demeçte Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son rezervlerini tuzaklara çekerek sistematik bir şekilde yok ettiğini söyledi.Ritter, “Şu anda gerçekleşmekte olan karşı taarruz sırasında Ruslar bir tür mini tuzaklar oluşturuyor, Ukraynalıların içeri girmesine izin verdiler ve sonuçta stratejik rezervlerini yok ettiler” diye konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in askerlere belli toprakları ellerinde tutma emrinin, Ukrayna birliklerinin güçlerini bir bölgeden diğerine aktarmasına yol açtığını söyleyen Ritter, ancak bu şekilde Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini ve kullandıkları son rezervlerinin de tükenmek üzere olduğunu vurguladı.Ritter, “İnisiyatifi kaybettiler, onlar için her şey bitti, kaybedecekler. Ukrayna bundan kurtulamayacak, oyun bitti” uyarısında bulundu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri haziran ayının başından bu yana NATO tarafından eğitilen ve silahlandırılan savaş birimlerini sahaya sürerek Zaporojye, Güney Donetsk ve Artyomovsk istikametlerinde ilerlemeye çalışıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun cephenin hiçbir bölümünde kayda değer bir başarı elde edemediğini belirtmişti.

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