https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-senator-dunyadaki-savaslar-abdnin-eksikliginden-degil-fazlaligindan-kaynaklaniyor-1076551566.html
Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor
Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:15+0300
2023-10-20T14:15+0300
2023-10-20T14:16+0300
dünya
konstantin kosaçev
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev
abd
joe biden
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israil
israil-filistin
filistin
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili konuşmasını yorumlayan Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Biden'ın söyleminin, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla barış, diyalog ve uzlaşmanın değil, yalnızca ABD planlarının uygulanmasının söz konusu olduğu gerçeğine dayandığını söyledi.Kosaçev Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Kosaçev Biden'ın, "Saldırganlıklarının bedelini ödememiş diktatörler daha da fazla kaos, yıkım ve ölüm üretirler" sözlerinin oldukça doğru olduğunu söyleyerek henüz hiçbir saldırganlığının bedelini ödememiş tek bir diktatör tarafından yönetilmeye çalışılan tek kutuplu dünyada yaşananların tam da bu olduğunu vurguladı.Kosaçev açıklamalarını solandırırken, Biden'ın bunu ABD diktalarına karşı olmaktan ziyade değerlere karşı bir isyan olarak göstermeye çalıştığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/cin-ortadogudaki-durumun-yatistirilmasinda-rusya-ile-birlikte-calismaya-haziriz-1076548522.html
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konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor
14:15 20.10.2023 (güncellendi: 14:16 20.10.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla barış, diyalog ve uzlaşmanın değil, yalnızca ABD planlarının uygulanmasının söz konusu olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili konuşmasını yorumlayan Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Biden'ın söyleminin, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla barış, diyalog ve uzlaşmanın değil, yalnızca ABD planlarının uygulanmasının söz konusu olduğu gerçeğine dayandığını söyledi.
Kosaçev Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusa sesleniş konuşmasındaki en önemli nokta, Ukrayna ve İsrail için kazanılacak bir zaferin "Amerika'nın güvenliği için hayati önemde" olduğudur. Ve bunun için harcanan para gelecek nesiller için 'kar payı' olacaktır. Alaycı ama doğru bir şekilde, bu Ukrayna ya da İsrail'le ilgili değil. Sadece ABD'nin kendi çıkarları söz konusudur. Dolayısıyla barış, diyalog ve uzlaşma değil, yalnızca zafer söz konusu olmalıdır. Çünkü ABD'nin müttefikleri vardır ve çıkarlarının dikkate alınması gerekmeyen mutlak kötülük vardır.
Kosaçev Biden'ın, "Saldırganlıklarının bedelini ödememiş diktatörler daha da fazla kaos, yıkım ve ölüm üretirler" sözlerinin oldukça doğru olduğunu söyleyerek henüz hiçbir saldırganlığının bedelini ödememiş tek bir diktatör tarafından yönetilmeye çalışılan tek kutuplu dünyada yaşananların tam da bu olduğunu vurguladı.
Beyaz Saray'daki ev sahibinin de açıkça ifade ettiği gibi ABD'nin en zarar verici yanılgısı: "Amerikan liderliği dünya çapında güvenliği destekler" algısıdır. Bunun tam tersi doğrudur. ABD liderliği ABD'nin vasallarının güvenliğini sağlamakta ancak giderek artan bir şekilde dünya çoğunluğunu oluşturan diğer tüm ülkelerin zararına olmaktadır. Dünyanın dört bir yanının yanıyor olması da Amerikan liderliğinin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanmaktadır.
Kosaçev açıklamalarını solandırırken, Biden'ın bunu ABD diktalarına karşı olmaktan ziyade değerlere karşı bir isyan olarak göstermeye çalıştığının altını çizdi.