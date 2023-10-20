https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-senator-dunyadaki-savaslar-abdnin-eksikliginden-degil-fazlaligindan-kaynaklaniyor-1076551566.html

Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor

Rus Senatör: Dünyadaki savaşlar ABD'nin eksikliğinden değil, fazlalığından kaynaklanıyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:15+0300

2023-10-20T14:15+0300

2023-10-20T14:16+0300

dünya

konstantin kosaçev

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve İsrail'in pozisyonu ile ilgili konuşmasını yorumlayan Rusya Federasyonu Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Biden'ın söyleminin, dünyadaki her şeyin yalnızca Washington'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiği, dolayısıyla barış, diyalog ve uzlaşmanın değil, yalnızca ABD planlarının uygulanmasının söz konusu olduğu gerçeğine dayandığını söyledi.Kosaçev Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Kosaçev Biden'ın, "Saldırganlıklarının bedelini ödememiş diktatörler daha da fazla kaos, yıkım ve ölüm üretirler" sözlerinin oldukça doğru olduğunu söyleyerek henüz hiçbir saldırganlığının bedelini ödememiş tek bir diktatör tarafından yönetilmeye çalışılan tek kutuplu dünyada yaşananların tam da bu olduğunu vurguladı.Kosaçev açıklamalarını solandırırken, Biden'ın bunu ABD diktalarına karşı olmaktan ziyade değerlere karşı bir isyan olarak göstermeye çalıştığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/cin-ortadogudaki-durumun-yatistirilmasinda-rusya-ile-birlikte-calismaya-haziriz-1076548522.html

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