https://sputniknews.com.tr/20231020/cin-ortadogudaki-durumun-yatistirilmasinda-rusya-ile-birlikte-calismaya-haziriz-1076548522.html

Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız

Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T12:35+0300

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Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yaptığı görüşmede, Çin'in Ortadoğu'daki durumun bir an önce yatıştırılmasına ve Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına katkıda bulunmak amacıyla Rusya ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Çin Merkez Televizyonu'ndan yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:Zhai Jun, Filistin-İsrail çatışmasının neden olduğu yüksek sayıdaki sivil kayıplarından ve Filistin'de hızla kötüleşen insani durumdan Çin'in üzüntü duyduğunu da dile getirerek Çin'in, sivillere zarar veren eylemlere karşı çıktığının ve hatta kınadığının altını çizdi.Filistin-İsrail çatışmasının temel nedeninin Filistin halkının meşru haklarının korunmaması olarak ifade eden Ortadoğu temsilcisi, Çin ve Rusya'nın Filistin meselesinde aynı poziyona sahip olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231014/cin-ortadogu-cozumune-yardim-etmeye-haziriz-1076329378.html

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