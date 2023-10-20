https://sputniknews.com.tr/20231020/cin-ortadogudaki-durumun-yatistirilmasinda-rusya-ile-birlikte-calismaya-haziriz-1076548522.html
Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız
Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız
Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T12:35+0300
2023-10-20T12:35+0300
2023-10-20T13:01+0300
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Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yaptığı görüşmede, Çin'in Ortadoğu'daki durumun bir an önce yatıştırılmasına ve Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına katkıda bulunmak amacıyla Rusya ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Çin Merkez Televizyonu'ndan yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:Zhai Jun, Filistin-İsrail çatışmasının neden olduğu yüksek sayıdaki sivil kayıplarından ve Filistin'de hızla kötüleşen insani durumdan Çin'in üzüntü duyduğunu da dile getirerek Çin'in, sivillere zarar veren eylemlere karşı çıktığının ve hatta kınadığının altını çizdi.Filistin-İsrail çatışmasının temel nedeninin Filistin halkının meşru haklarının korunmaması olarak ifade eden Ortadoğu temsilcisi, Çin ve Rusya'nın Filistin meselesinde aynı poziyona sahip olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231014/cin-ortadogu-cozumune-yardim-etmeye-haziriz-1076329378.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, rusya, mihail bogdanov, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu, gazze, gazze şeridi
Çin: Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasında Rusya ile birlikte çalışmaya hazırız
12:35 20.10.2023 (güncellendi: 13:01 20.10.2023) Abone ol
Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Ortadoğu'daki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.
Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yaptığı görüşmede, Çin'in Ortadoğu'daki durumun bir an önce yatıştırılmasına ve Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına katkıda bulunmak amacıyla Rusya ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Çin Merkez Televizyonu'ndan yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:
Çin, durumun bir an önce yatıştırılmasının kolaylaştırmak ve Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmak ile "İki Halk İçin İki Devlet" planının uygulanmasında olumlu bir rol oynamak amacıyla Rusya ile etkileşim ve koordinasyonu sürdürmeye hazırdır.
Zhai Jun, Filistin-İsrail çatışmasının neden olduğu yüksek sayıdaki sivil kayıplarından ve Filistin'de hızla kötüleşen insani durumdan Çin'in üzüntü duyduğunu da dile getirerek Çin'in, sivillere zarar veren eylemlere karşı çıktığının ve hatta kınadığının altını çizdi.
Filistin-İsrail çatışmasının temel nedeninin Filistin halkının meşru haklarının korunmaması olarak ifade eden Ortadoğu temsilcisi, Çin ve Rusya'nın Filistin meselesinde aynı poziyona sahip olduğunu ifade etti.