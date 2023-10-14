https://sputniknews.com.tr/20231014/cin-ortadogu-cozumune-yardim-etmeye-haziriz-1076329378.html

Çin: Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız

Çin: Ortadoğu çözümüne yardım etmeye hazırız

Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Pekin’in Ortadoğu'daki barış süreci için aralıksız çaba göstermeye hazır olduğunu belirtti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Çin'in Ortadoğu’daki barış sürecini doğru yola döndürmek için aralıksız çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi.Cuma günü Çin'deki Arap ülkelerinin büyükelçileri ve Arap Birliği ofisinin başkanıyla görüşme gerçekleştiren Zhai Jun, "Çin, Arap Birliği'nin Filistin meselesinde önemli bir rol oynamasını destekliyor. Çin, Arap Birliği ve Arap ülkeleriyle iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye, ilgili taraflarla çalışmaya devam etmeye ve Ortadoğu’daki barış sürecini doğru yola döndürmek için aralıksız çaba göstermeye hazırdır” dedi.Zhai Jun, Çin'in insani krizi hafifletmek için Filistin'e insani yardım sağlamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ortadoguda-acil-ateskes-gerekli-1076250445.html

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