https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ortadoguda-acil-ateskes-gerekli-1076250445.html

Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli

Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli

Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Filistin-İsrail meselesinde önceliğin ateşkes ve sivillerin korunması olduğunu belirtti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

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Çin hükümetinin Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, tırmanan Filistin-İsrail ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk önceliğin ateşkes ve sivillerin korunması olduğunu söyledi.Buna ek olarak Çin Dışişleri Bakanlığı da Zhai Jun'un, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.Çin Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde Zhai Jun'un şu sözlerine yer verildi: Özel Temsilci açıklamalarında ayrıca Çin'in masum insanlar arasında meydana gelen çok sayıda can kaybının yasını yürekten tuttuğunu ve Filistin'deki güvenlik ile insani durumun ciddi şekilde kötüleşmesinden derin endişe duyduğunu vurguladı.Zhai Jun, uluslararası toplumun kendi rolünü oynaması, ortaklaşa olarak durumu yatıştırmaya yardımcı olması ve Filistin halkına insani yardım sağlaması gerektiğini vurguladı.Çin hükümetinin Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Çin'in ateşkesi teşvik etmeye ve şiddete son verme çağrılarına devam edeceğini, insani krizin hafifletilmesine yardımcı olacağını, barış görüşmelerini aktif bir şekilde destekleyeceğini ve Filistin meselesine kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için yapıcı bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ucuncu-kusak-ve-yol-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1076231782.html

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