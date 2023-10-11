https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ucuncu-kusak-ve-yol-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1076231782.html

Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak

Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping görüşmelerde bulunmak üzere bir... 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T12:31+0300

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Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini belirtti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtilirken foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti ve ikili etkinlikler düzenleneceği açıklandı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim ayı başında Şi Cinping'i Çin'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamış ve Kuşak ve Yol Forumu sırasında iki lider arasında yapılacak görüşmelerin Avrasya'da ve tüm dünyada güvenliğin sağlanmasına hizmet edeceğine olan inancını dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-rusya-ve-cin-tek-kusak-tek-yol-projesinde-isbirligi-yapacak-1076072473.html

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