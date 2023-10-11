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https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ucuncu-kusak-ve-yol-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1076231782.html
Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping görüşmelerde bulunmak üzere bir... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini belirtti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtilirken foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti ve ikili etkinlikler düzenleneceği açıklandı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim ayı başında Şi Cinping'i Çin'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamış ve Kuşak ve Yol Forumu sırasında iki lider arasında yapılacak görüşmelerin Avrasya'da ve tüm dünyada güvenliğin sağlanmasına hizmet edeceğine olan inancını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-rusya-ve-cin-tek-kusak-tek-yol-projesinde-isbirligi-yapacak-1076072473.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, hua chunying, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin
çin, çin halk cumhuriyeti, hua chunying, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin

Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak

12:31 11.10.2023
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Çin bayrağı
Çin - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2023
© Sputnik / Анна Раткогло
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping görüşmelerde bulunmak üzere bir araya gelmesinin beklendiği Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'nun üçüncüsünün 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini açıkladı.
Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtilirken foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti ve ikili etkinlikler düzenleneceği açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim ayı başında Şi Cinping'i Çin'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamış ve Kuşak ve Yol Forumu sırasında iki lider arasında yapılacak görüşmelerin Avrasya'da ve tüm dünyada güvenliğin sağlanmasına hizmet edeceğine olan inancını dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
DÜNYA
Putin: Rusya ve Çin ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinde işbirliği yapacak
5 Ekim, 21:39
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