https://sputniknews.com.tr/20231011/cin-ucuncu-kusak-ve-yol-forumuna-ev-sahipligi-yapacak-1076231782.html
Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping görüşmelerde bulunmak üzere bir... 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T12:31+0300
2023-10-11T12:31+0300
2023-10-11T12:31+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
hua chunying
çin devlet başkanı şi cinping
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_3eae9019b53276b145c2fe58c0fc43d9.jpg
Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini belirtti.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtilirken foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti ve ikili etkinlikler düzenleneceği açıklandı.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim ayı başında Şi Cinping'i Çin'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamış ve Kuşak ve Yol Forumu sırasında iki lider arasında yapılacak görüşmelerin Avrasya'da ve tüm dünyada güvenliğin sağlanmasına hizmet edeceğine olan inancını dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-rusya-ve-cin-tek-kusak-tek-yol-projesinde-isbirligi-yapacak-1076072473.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063980863_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_17d51f3f40d13cc4033c3bdc8e3c143c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, hua chunying, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin
çin, çin halk cumhuriyeti, hua chunying, çin devlet başkanı şi cinping, vladimir putin
Çin, Üçüncü Kuşak ve Yol Forumu'na ev sahipliği yapacak
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Çinping görüşmelerde bulunmak üzere bir araya gelmesinin beklendiği Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu'nun üçüncüsünün 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini açıkladı.
Dışişleri Sözcüsü açıklamalarında Üçüncü Uluslararası İşbirliği Kuşak ve Yol Forumu'nun, "Yüksek Kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliği: Ortak Kalkınma ve Refah için Birlikte" temasıyla 17-18 Ekim tarihleri arasında Pekin'de düzenleneceğini belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in forumun açılış törenine katılacağı ve bir açılış konuşması yapacağını belirtilirken foruma katılan konuklar için de bir karşılama ziyafeti ve ikili etkinlikler düzenleneceği açıklandı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim ayı başında Şi Cinping'i Çin'in kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamış ve Kuşak ve Yol Forumu sırasında iki lider arasında yapılacak görüşmelerin Avrasya'da ve tüm dünyada güvenliğin sağlanmasına hizmet edeceğine olan inancını dile getirmişti.