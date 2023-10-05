https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-rusya-ve-cin-tek-kusak-tek-yol-projesinde-isbirligi-yapacak-1076072473.html

Putin: Rusya ve Çin ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinde işbirliği yapacak

Putin: Rusya ve Çin ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ projesinde işbirliği yapacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi de dahil olmak üzere ortak altyapı geliştirme planlarını uygulayacaklarını... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T21:39+0300

2023-10-05T21:39+0300

2023-10-05T21:39+0300

dünya

vladimir putin

rusya

çin

uluslararası valday tartışma kulübü

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Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda konuşan Putin, Rusya ve Çin’in ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi de dahil olmak üzere ortak altyapı geliştirme planlarını uygulayacaklarını söyledi.Putin, “Büyük Avrasya'nın inşası, Avrasya Ekonomik Birliği ile ilgili altyapı geliştirme planlarını ve Çinli dostlarımızın Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ fikrini geliştirme planlarını elbette uygulayacağız. Bundan daha önce de bahsetmiştim ve bunun umut verici olduğunu düşünüyorum” dedi.İnsani, kültür, spor ve öğrenci değişimi alanlarında Çin ile çok sayıda işbirliği planına dikkat çeken Putin, “Tüm bunları Devlet Başkan Şi Cinping ile bu yıl ekim ayında Pekin'de düzenlenecek forum kapsamında yapacağımız görüşmede ele alacağımızı umuyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html

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vladimir putin, rusya, çin, uluslararası valday tartışma kulübü