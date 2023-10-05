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https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html
Putin, 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşacak
Putin, 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda bir konuşma... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısının başlığı, 'Adil Çok Kutupluluk: Herkes İçin Güvenlik ve Kalkınmanın Sağlanması' olarak belirlendi.20. Valday toplantısında 42 Afrika, Avrasya, Kuzey ve Güney Amerika ülkesinden siyaset, ekonomi, kültür ve farklı alanlardan 140 uzman yer alıyor.Putin'in Valday toplantılarına katılımı geleneksel hale geldiRusya lideri Putin, 2004 yılında kurulan ve ilk toplantısının Velikiy Novgorod'daki Valday Gölü yakınında yapılmasına atfen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü olarak adlandırılan düşünce kuruluşunun toplantılarına her yıl geleneksel olarak katılım sağlıyor.Putin'in Valday'a katılan uzmanların sorularını da yanıtladığı toplantının ana oturumu, küresel siyaset, ekonomi ve çeşitli alanlardaki güncel konuların ele alındığı bir tartışma formatında gerçekleştiriliyor.Rusya lideri, geçen yıl 42 dakikası açılış konuşması olmak üzere Valday'daki uzmanlarla 3.5 saatten uzun süren bir toplantı yapmıştı. Putin, geçen yılki toplantıda özellikle Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat ve Batı'nın gelinen süreçteki rolü ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner. Birçok karar, uzun ve zorlu anlaşmazlıklar, müzakereler sonucunda alınıyor" demişti.
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vladimir putin, konuşma, canlı yayın, canlı yayın, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü, valday forumu

Putin, 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşacak

11:46 05.10.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Amur gaz işleme tesisinde
Vladimir Putin, Amur gaz işleme tesisinde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda bir konuşma gerçekleştirecek.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısının başlığı, 'Adil Çok Kutupluluk: Herkes İçin Güvenlik ve Kalkınmanın Sağlanması' olarak belirlendi.

20. Valday toplantısında 42 Afrika, Avrasya, Kuzey ve Güney Amerika ülkesinden siyaset, ekonomi, kültür ve farklı alanlardan 140 uzman yer alıyor.

Putin'in Valday toplantılarına katılımı geleneksel hale geldi

Rusya lideri Putin, 2004 yılında kurulan ve ilk toplantısının Velikiy Novgorod'daki Valday Gölü yakınında yapılmasına atfen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü olarak adlandırılan düşünce kuruluşunun toplantılarına her yıl geleneksel olarak katılım sağlıyor.

Putin'in Valday'a katılan uzmanların sorularını da yanıtladığı toplantının ana oturumu, küresel siyaset, ekonomi ve çeşitli alanlardaki güncel konuların ele alındığı bir tartışma formatında gerçekleştiriliyor.
Rusya lideri, geçen yıl 42 dakikası açılış konuşması olmak üzere Valday'daki uzmanlarla 3.5 saatten uzun süren bir toplantı yapmıştı. Putin, geçen yılki toplantıda özellikle Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat ve Batı'nın gelinen süreçteki rolü ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner. Birçok karar, uzun ve zorlu anlaşmazlıklar, müzakereler sonucunda alınıyor" demişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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Rusya lideri Putin: Türkiye ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan zor ama güvenilir partnerler
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