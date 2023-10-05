https://sputniknews.com.tr/20231005/putin-20-valday-uluslararasi-tartisma-kulubu-toplantisinda-konusacak-1076048072.html

Putin, 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşacak

Putin, 20. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nda konuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bu yıl 20.'si düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Toplantısı'nın ana oturumunda bir konuşma... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T11:46+0300

2023-10-05T11:46+0300

2023-10-05T11:46+0300

dünya

vladimir putin

konuşma

canlı yayın

canlı yayın

valday

uluslararası valday tartışma kulübü

valday tartışma kulübü

valday kulübü

valday forumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075473095_0:146:3126:1904_1920x0_80_0_0_2da8611a3e592ead78d2d6e18cddbfea.jpg

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün bu yılki toplantısının başlığı, 'Adil Çok Kutupluluk: Herkes İçin Güvenlik ve Kalkınmanın Sağlanması' olarak belirlendi.20. Valday toplantısında 42 Afrika, Avrasya, Kuzey ve Güney Amerika ülkesinden siyaset, ekonomi, kültür ve farklı alanlardan 140 uzman yer alıyor.Putin'in Valday toplantılarına katılımı geleneksel hale geldiRusya lideri Putin, 2004 yılında kurulan ve ilk toplantısının Velikiy Novgorod'daki Valday Gölü yakınında yapılmasına atfen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü olarak adlandırılan düşünce kuruluşunun toplantılarına her yıl geleneksel olarak katılım sağlıyor.Putin'in Valday'a katılan uzmanların sorularını da yanıtladığı toplantının ana oturumu, küresel siyaset, ekonomi ve çeşitli alanlardaki güncel konuların ele alındığı bir tartışma formatında gerçekleştiriliyor.Rusya lideri, geçen yıl 42 dakikası açılış konuşması olmak üzere Valday'daki uzmanlarla 3.5 saatten uzun süren bir toplantı yapmıştı. Putin, geçen yılki toplantıda özellikle Ukrayna ve Donbass'ta başlatılan özel askeri harekat ve Batı'nın gelinen süreçteki rolü ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Türkiye ile ilişkilere de değinen Putin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zor ancak tutarlı ve güvenilir bir partner. Birçok karar, uzun ve zorlu anlaşmazlıklar, müzakereler sonucunda alınıyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221027/putin-batida-gucu-elinde-bulunduranlar-kuralsiz-yasamak-istiyorlar-1062771667.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, konuşma, canlı yayın, canlı yayın, valday, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü, valday forumu