https://sputniknews.com.tr/20231028/nato-nukleer-politika-direktoru-ukrayna-birlige-katilmaya-hazir-degil-1076808523.html

NATO Nükleer Politika Direktörü: Ukrayna birliğe katılmaya hazır değil

NATO Nükleer Politika Direktörü: Ukrayna birliğe katılmaya hazır değil

NATO Nükleer Politika Direktörü Cox, Ukrayna'nın ittifaka katılmaya hazır olmadığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T12:26+0300

2023-10-28T12:26+0300

2023-10-28T12:26+0300

ukrayna krizi

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NATO Nükleer Politika Direktörü Jessica Cox, Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde yaptığı konuşmada, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın henüz ittifaka katılamayacağını kabul ettiğini söyledi.Cox, "Müttefikler, Ukrayna'nın şu aşamada ittifaka katılabileceği noktada olmadığımızı kabul ederek, bu geçiş döneminde Ukrayna'nın NATO ile yakınlaşmasına desteklerini ifade ettiler" dedi.Cox, Kiev ve Brüksel'in daha yapacak çok işi olduğunu ancak Vilnius'taki zirvede bu yönde önemli adımların atıldığını belirterek, şu anda Ukrayna'yı NATO'ya yakınlaştırmaya yönelik ‘çabaların iki katına çıkarılması’ sürecinin devam ettiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231022/eski-pentagon-danismani-nato-mevcut-krizden-sag-cikamayacak-1076600669.html

ukrayna

washington

nato üyesi ülkeler

kiev

brüksel

vilnius

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