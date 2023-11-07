https://sputniknews.com.tr/20231107/hollanda-ukraynali-pilotlarin-egitimi-icin-romanyaya-bes-f-16-gonderdi-1077153445.html

Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimi için Romanya'ya beş F-16 gönderdi

Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimi için Romanya'ya beş F-16 gönderdi

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için Romanya'ya 5 adet F-16 gönderileceğini duyurdu. 07.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-07T22:16+0300

2023-11-07T22:16+0300

2023-11-07T22:16+0300

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ukrayna krizi

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savaş uçağı

kiev

vladimir zelenskiy

romanya

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Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Ukraynalı pilotların eğitimi için 5 adet F-16 savaş uçağını Romanya'ya göndereceğini belirtti.Ollongren, “5 adet Hollanda’ya ait F-16 savaş uçağı bugün Romanya'daki Fetesti Hava Üssü'ne doğru yola çıkıyor. Yakın bir zamanda, hem NATO ülkeleri hem de Ukrayna'dan pilotların eğitilmesi için bir F-16 eğitim merkezi açılacak” ifadelerini kullandı.Daha önce Ollongren, Ukraynalı pilotların eğitimi için Romanya'ya 12-18 savaş uçağı gönderileceğini, Kiev'e ilk F-16’ların 2024 yılında teslim edileceğini belirtmişti.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksander Şulgin, Hollandalıların F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve hatta Ukrayna için daha büyük acılara yol açacağı gerçeğini ‘görmezden geldiğini’ ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231101/soygu-yeni-nato-silahlarina-ragmen-kiev-rejimi-yenilgiye-ugruyor-1076965262.html

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