https://sputniknews.com.tr/20231101/soygu-yeni-nato-silahlarina-ragmen-kiev-rejimi-yenilgiye-ugruyor-1076965262.html
Şoygu: Yeni NATO silahlarına rağmen Kiev rejimi yenilgiye uğruyor
Şoygu: Yeni NATO silahlarına rağmen Kiev rejimi yenilgiye uğruyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kiev rejiminin, NATO’nun yeni silah türlerinin tedarik edilmesine rağmen yenilgiye uğradığını belirtti. 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T15:05+0300
2023-11-01T15:05+0300
2023-11-01T15:05+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya silahlı kuvvetleri
şoygu
sergey şoygu
kiev
f-16
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076964790_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_0ed190a5e96b117b59c62e9eb8d03bb5.jpg
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, bakanlık yetkilileri ile video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda Kiev rejiminin, NATO’nun yeni silah türlerinin tedarik edilmesine rağmen yenilgiye uğradığını söyledi.‘Ukrayna ordusunun 3 yöndeki saldırıları başarısız oldu, ağır kayıplara yol açtı’Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin üç istikamette umutsuzca ve başarı elde edemeden saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Şoygu şöyle konuştu:Şoygu, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gücü tükeniyor, personelin moral bozukluğu artıyor” ifadelerini kullandı.‘Rus ordusu operasyon bölgesinde ilerliyor ve daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçiriyor’Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiği bilgisini veren Şoygu, “Birliklerimiz daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek ilerlemeye devam ediyor” vurgusunu yaptı.‘Operasyon bölgesinde bir ayda 37 Ukrayna uçağı düşürüldü’Rus hava savunma sistemlerinin başarılı çalışmasına da dikkat çeken Rus bakan, “Geçtiğimiz ay içerisinde 37'si uçak, 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ATACMS taktik füzesi olmak üzere bin 400'den fazla düşman hava saldırı silahı imha edildi” diye konuştu.‘Rus hava savunması Ukrayna’nın F-16’larını 20 günde düşürebilir’Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verme planlarına atıfta bulunan Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus bakan, 2023 yılında yüksek teknolojili silahları kullanmak üzere 93 binden fazla uzmanın eğitildiğini, bunların bir kısmının operasyon bölgesinde görev yapacağını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html
ukrayna
rusya
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076964790_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_905f760994b208089d0d89d92fa06b04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, şoygu, sergey şoygu, kiev, f-16, abd
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya silahlı kuvvetleri, şoygu, sergey şoygu, kiev, f-16, abd
Şoygu: Yeni NATO silahlarına rağmen Kiev rejimi yenilgiye uğruyor
Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kiev rejiminin, NATO’nun yeni silah türlerinin tedarik edilmesine rağmen yenilgiye uğradığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu
, bakanlık yetkilileri ile video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda Kiev rejiminin, NATO’nun yeni silah türlerinin tedarik edilmesine rağmen yenilgiye uğradığını söyledi.
‘Ukrayna ordusunun 3 yöndeki saldırıları başarısız oldu, ağır kayıplara yol açtı’
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin üç istikamette umutsuzca ve başarı elde edemeden saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çeken Şoygu şöyle konuştu:
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Zaporojye, Donetsk ve Herson istikametlerinde savaş mevzilerimize umutsuzca ve başarı elde edemeden saldırılarını sürdürüyor. Düşmanın bu umutsuz eylemleri Ukrayna ordusunda büyük kayıplara yol açıyor.”
Şoygu, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gücü tükeniyor, personelin moral bozukluğu artıyor” ifadelerini kullandı.
‘Rus ordusu operasyon bölgesinde ilerliyor ve daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçiriyor’
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiği bilgisini veren Şoygu, “Birliklerimiz daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirerek ilerlemeye devam ediyor” vurgusunu yaptı.
‘Operasyon bölgesinde bir ayda 37 Ukrayna uçağı düşürüldü’
Rus hava savunma sistemlerinin başarılı çalışmasına da dikkat çeken Rus bakan, “Geçtiğimiz ay içerisinde 37'si uçak, 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ATACMS taktik füzesi olmak üzere bin 400'den fazla düşman hava saldırı silahı imha edildi” diye konuştu.
‘Rus hava savunması Ukrayna’nın F-16’larını 20 günde düşürebilir’
Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verme planlarına atıfta bulunan Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“37 uçağın, Ukrayna'ya teslim edilmesi garanti edilen F-16 uçakları sayısının neredeyse 2 katı olduğunu belirtmek isterim. Yani bu şekilde hava savunma sistemlerimiz için yaklaşık 20 günlük bir çalışma olacak.”
Rus bakan, 2023 yılında yüksek teknolojili silahları kullanmak üzere 93 binden fazla uzmanın eğitildiğini, bunların bir kısmının operasyon bölgesinde görev yapacağını sözlerine ekledi.