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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'
Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:02+0300
2023-11-01T10:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
ukrayna ordusu
valeriy zalujniy
polonya
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Krzysztof Podgurski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle son yedeklerini savaşa atmak zorunda kaldığını yazdı.Eylül 2023'ün sonunda Rus birliklerinin cephenin neredeyse tamamı boyunca ‘aktif savunmaya’ geçtiğini dile getiren Polonyalı gazeteci, pasif savunma sonrası taktiğini değiştiren Rus ordusunun eylemlerinin Ukrayna tarafı için birçok cephede krize yol açtığını vurgularken, “Ukrayna ordusunun başkomutanı General Valery Zalujniy, cepheler arası askeri güç dengesi için artık son rezervleri harekete geçirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Podgurski, cephede durumun Rusya’nın lehine değiştiğinin altını çizerken, “İnisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini ancak bir amatör inkar edebilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/ukrayna-ordusunda-sorunlar-artiyor-muhimmatin-ardindan-asker-kitligi-bas-gosterdi-1076845663.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ordusu, valeriy zalujniy, polonya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ordusu, valeriy zalujniy, polonya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu

Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'

10:02 01.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna askeri rezerv
Ukrayna askeri rezerv - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan haftalık gazete Mysl Polska, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle Ukrayna’nın son kalan rezervleri de savaş bölgesine göndermek zorunda kaldığını yazdı.
Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Krzysztof Podgurski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle son yedeklerini savaşa atmak zorunda kaldığını yazdı.
Eylül 2023'ün sonunda Rus birliklerinin cephenin neredeyse tamamı boyunca ‘aktif savunmaya’ geçtiğini dile getiren Polonyalı gazeteci, pasif savunma sonrası taktiğini değiştiren Rus ordusunun eylemlerinin Ukrayna tarafı için birçok cephede krize yol açtığını vurgularken, “Ukrayna ordusunun başkomutanı General Valery Zalujniy, cepheler arası askeri güç dengesi için artık son rezervleri harekete geçirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.
Podgurski, cephede durumun Rusya’nın lehine değiştiğinin altını çizerken, “İnisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini ancak bir amatör inkar edebilir” diye ekledi.
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Ukrayna krizi
Ukrayna ordusunda sorunlar artıyor: Mühimmatın ardından asker kıtlığı baş gösterdi
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