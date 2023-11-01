https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'
Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T10:02+0300
2023-11-01T10:02+0300
2023-11-01T10:02+0300
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valeriy zalujniy
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Krzysztof Podgurski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle son yedeklerini savaşa atmak zorunda kaldığını yazdı.Eylül 2023'ün sonunda Rus birliklerinin cephenin neredeyse tamamı boyunca ‘aktif savunmaya’ geçtiğini dile getiren Polonyalı gazeteci, pasif savunma sonrası taktiğini değiştiren Rus ordusunun eylemlerinin Ukrayna tarafı için birçok cephede krize yol açtığını vurgularken, “Ukrayna ordusunun başkomutanı General Valery Zalujniy, cepheler arası askeri güç dengesi için artık son rezervleri harekete geçirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Podgurski, cephede durumun Rusya’nın lehine değiştiğinin altını çizerken, “İnisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini ancak bir amatör inkar edebilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/ukrayna-ordusunda-sorunlar-artiyor-muhimmatin-ardindan-asker-kitligi-bas-gosterdi-1076845663.html
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Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'
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Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan haftalık gazete Mysl Polska, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle Ukrayna’nın son kalan rezervleri de savaş bölgesine göndermek zorunda kaldığını yazdı.
Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Krzysztof Podgurski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle son yedeklerini savaşa atmak zorunda kaldığını yazdı.
Eylül 2023'ün sonunda Rus birliklerinin cephenin neredeyse tamamı boyunca ‘aktif savunmaya
’ geçtiğini dile getiren Polonyalı gazeteci, pasif savunma sonrası taktiğini değiştiren Rus ordusunun eylemlerinin
Ukrayna tarafı için birçok cephede krize yol açtığını vurgularken, “Ukrayna ordusunun başkomutanı General Valery Zalujniy, cepheler arası askeri güç dengesi için artık son rezervleri harekete geçirmek zorunda kaldı
” ifadelerini kullandı.
Podgurski, cephede durumun Rusya’nın lehine değiştiğinin altını çizerken, “İnisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini ancak bir amatör inkar edebilir” diye ekledi.