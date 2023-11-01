https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html

Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'

Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo: 'Artık son rezervleri kullanıyor'

Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T10:02+0300

2023-11-01T10:02+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

ukrayna ordusu

valeriy zalujniy

polonya

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Krzysztof Podgurski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy’in, Rus ordusunun cephedeki başarıları nedeniyle son yedeklerini savaşa atmak zorunda kaldığını yazdı.Eylül 2023'ün sonunda Rus birliklerinin cephenin neredeyse tamamı boyunca ‘aktif savunmaya’ geçtiğini dile getiren Polonyalı gazeteci, pasif savunma sonrası taktiğini değiştiren Rus ordusunun eylemlerinin Ukrayna tarafı için birçok cephede krize yol açtığını vurgularken, “Ukrayna ordusunun başkomutanı General Valery Zalujniy, cepheler arası askeri güç dengesi için artık son rezervleri harekete geçirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.Podgurski, cephede durumun Rusya’nın lehine değiştiğinin altını çizerken, “İnisiyatifin Rusya'nın eline geçtiğini ancak bir amatör inkar edebilir” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/ukrayna-ordusunda-sorunlar-artiyor-muhimmatin-ardindan-asker-kitligi-bas-gosterdi-1076845663.html

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ordusu, valeriy zalujniy, polonya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu