Ukrayna ordusunda sorunlar artıyor: Mühimmatın ardından asker kıtlığı baş gösterdi
© AA / Yevhen TitovABD NATO Top mermisi mühimmat
© AA / Yevhen Titov
Ukrayna ordusuna görev yapan 80. müfreze komutanı Vladislav Şevçuk, her gün ağır kayıplar verdiklerini ve asker kıtlığı hissettiklerini belirterek Kiev'e seferberlik önlemleri alınması yönünde çağrı yaptı.
Batı'daki silah ve mühimmat rezervlerinin bitme noktasına gelmesi nedeniyle ciddi bir silah ve mühimmat sorunu yaşayan Ukrayna ordusunun asker kıtlığı da yaşadığı ortaya çıktı.
Ukrayna basınına konuşan 80. müfreze komutanı Şevçuk, "Yeterli insan yok. Her gün askerlerimiz tükeniyor. İnsan sayısı az, zira tam teşekküllü bir savaştayız ancak nedense tam teşekküllü bir seferberlik yok" dedi.
Ukrayna'da sokakta dolaşan askerlik çağındaki kişilerin yakalanıp orduya alınmasını da doğru bulan Şevçuk, "Bunda kötü bir şey yok. Bu insanlar, anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.
Ukrayna basınına konuşan 80. müfreze komutanı Şevçuk, "Yeterli insan yok. Her gün askerlerimiz tükeniyor. İnsan sayısı az, zira tam teşekküllü bir savaştayız ancak nedense tam teşekküllü bir seferberlik yok" dedi.
Ukrayna'da sokakta dolaşan askerlik çağındaki kişilerin yakalanıp orduya alınmasını da doğru bulan Şevçuk, "Bunda kötü bir şey yok. Bu insanlar, anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.