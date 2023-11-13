https://sputniknews.com.tr/20231113/rus-istihbarati-abd-perde-arkasinda-israilden-gazze-harekatini-hizlandirmasini-istiyor-1077348569.html

Rus istihbaratı: ABD, perde arkasında İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor

Rus istihbaratı: ABD, perde arkasında İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), 2024'teki seçimler öncesinde Başkan Joe Biden'ın oylarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle ABD'nin kapalı kapılar... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T18:19+0300

2023-11-13T18:19+0300

2023-11-13T18:19+0300

israil- filistin çatışması

rusya

rusya dış istihbart servisi (svr)

abd

abd

washington

joe biden

israil

israil-filistin

gazze

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ABD'nin Gazze konusunda perde arkasında yürüttüğü faaliyetleri açığa çıkaran SVR, Washington'un riyakar bir tutum sergilediğine dikkat çekti. SVR, ABD yönetiminin İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 10 binden fazla Filistinlinin ölümüyle ilgili endişelerini dile getirirken, 'insani duraklamalar' getirilmesi ve topçu bombardımanıyla vurulan bölgelerin kısıtlanması yönünde çağrıda bulunurken en sevdiği tekniğe, yani riyakarlığa başvurduğunun altını çizdi.'ABD, kapalı kapılar ardında İsrail'le tamamen farklı bir diyalog kuruyor'Hakikatın farklı olduğunu ve ABD'nin kapalı kapılar ardında İsrail'le tamamen farklı bir diyalog kurduğunu kaydeden SVR, "İsraillileri harekatın sürüncemede kalmaması için süreci hızlandırmaları konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Zira harekatın uzaması, Biden'ın seçimler öncesindeki konumunu olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.'ABD, İngiltere ve Almanya ateşkes çağrısı yapan girişimleri engellemeyi amaçlıyor'ABD'nin Hamas'ı yok etme görevinin çok sayıda sivilin ölümüne yol açabileceğinin farkında olduğunu ancak yine de silahlı faaliyetlerin en hızlı şekilde sonlanması için bunu kabul edilebilir bulduğunu anlatan SVR, "Biden'ın ekibi, riyakar tutumunu güçlendirmek için İngiltere ve Almanya liderlerinin desteğini aldı. Bu ülkeler, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan girişimleri ortak çabalarla engellemeyi amaçlıyor" vurgusu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/filistin-basbakanindan-dost-ulkelere-cagri-cok-gec-olmadan-savunun-1077330479.html

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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), abd, abd, washington, joe biden, israil, israil-filistin, gazze