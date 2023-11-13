https://sputniknews.com.tr/20231113/filistin-basbakanindan-dost-ulkelere-cagri-cok-gec-olmadan-savunun-1077330479.html

Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun

Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dost ülkelere hitap ettiği konuşmasında, Filistin devletini tanımaları ve çok geç olmadan Ortadoğu ihtilafında ‘iki... 13.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-13T14:05+0300

2023-11-13T14:05+0300

2023-11-13T14:05+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

filistin

gazze

batı şeria

doğu kudüs

danimarka

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Ramallah'ta Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bir araya gelen Iştiyye, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, tarafların Orta Doğu çatışma bölgesindeki durumu ele aldığını dile getirirken, “Barış, hakikat ve adalet değerlerine inandığını gördüğümüz Danimarka ve diğer bize dost ülkeleri, Filistin devletini tanımaya ve (Filistin ve İsrail devletlerinin barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan) iki devletli çözüm formülünü ‘artık çok geç olmadan’ savunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Iştiyye, konuşmasında, Gazze Şeridi'ndeki ve Kudüs dahil Batı Şeria'daki tüm Filistin topraklarında işgali sona erdirecek ve 1967 sınırları içerisinde bir devlet kuracak kapsamlı ve adil bir siyasi yola ihtiyaç olduğunu vurguladı.“Uluslararası toplum, Filistin'e çifte standartlı davranmayı bırakmalı” diyen Iştiyye, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Yahudi yerleşimci terörü artıyorBatı Şeria’da fanatik Yahudi yerleşimci terörü, son dönemde İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülke genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek artmıştı.Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.Yahudi yerleşimciler ve Batı Şeriaİsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.Filistinlilere son bir ay içinde 400’den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

https://sputniknews.com.tr/20231113/rusyadan-gazze-konusunda-batidaki-cifte-standart-vurgusu-1077329586.html

filistin

gazze

batı şeria

doğu kudüs

danimarka

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israil-filistin, filistin, gazze, batı şeria, doğu kudüs, danimarka