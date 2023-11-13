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SON DAKİKA | Atatürk’e hakaret eden dönerci, 'verem hastalığı tedavisi gördüğü gerekçesiyle' serbest bırakıldı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/filistin-basbakanindan-dost-ulkelere-cagri-cok-gec-olmadan-savunun-1077330479.html
Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun
Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dost ülkelere hitap ettiği konuşmasında, Filistin devletini tanımaları ve çok geç olmadan Ortadoğu ihtilafında ‘iki... 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T14:05+0300
2023-11-13T14:05+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
filistin
gazze
batı şeria
doğu kudüs
danimarka
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Ramallah'ta Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bir araya gelen Iştiyye, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, tarafların Orta Doğu çatışma bölgesindeki durumu ele aldığını dile getirirken, “Barış, hakikat ve adalet değerlerine inandığını gördüğümüz Danimarka ve diğer bize dost ülkeleri, Filistin devletini tanımaya ve (Filistin ve İsrail devletlerinin barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan) iki devletli çözüm formülünü ‘artık çok geç olmadan’ savunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Iştiyye, konuşmasında, Gazze Şeridi'ndeki ve Kudüs dahil Batı Şeria'daki tüm Filistin topraklarında işgali sona erdirecek ve 1967 sınırları içerisinde bir devlet kuracak kapsamlı ve adil bir siyasi yola ihtiyaç olduğunu vurguladı.“Uluslararası toplum, Filistin'e çifte standartlı davranmayı bırakmalı” diyen Iştiyye, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Yahudi yerleşimci terörü artıyorBatı Şeria’da fanatik Yahudi yerleşimci terörü, son dönemde İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülke genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek artmıştı.Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.Yahudi yerleşimciler ve Batı Şeriaİsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.Filistinlilere son bir ay içinde 400’den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/rusyadan-gazze-konusunda-batidaki-cifte-standart-vurgusu-1077329586.html
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israil-filistin, filistin, gazze, batı şeria, doğu kudüs, danimarka
israil-filistin, filistin, gazze, batı şeria, doğu kudüs, danimarka

Filistin Başbakanı’ndan dost ülkelere çağrı: Çok geç olmadan savunun

14:05 13.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dost ülkelere hitap ettiği konuşmasında, Filistin devletini tanımaları ve çok geç olmadan Ortadoğu ihtilafında ‘iki devletli çözümü’ savunmaları çağrısında bulundu.
Ramallah'ta Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bir araya gelen Iştiyye, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, tarafların Orta Doğu çatışma bölgesindeki durumu ele aldığını dile getirirken, “Barış, hakikat ve adalet değerlerine inandığını gördüğümüz Danimarka ve diğer bize dost ülkeleri, Filistin devletini tanımaya ve (Filistin ve İsrail devletlerinin barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan) iki devletli çözüm formülünü ‘artık çok geç olmadan’ savunmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Iştiyye, konuşmasında, Gazze Şeridi'ndeki ve Kudüs dahil Batı Şeria'daki tüm Filistin topraklarında işgali sona erdirecek ve 1967 sınırları içerisinde bir devlet kuracak kapsamlı ve adil bir siyasi yola ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Uluslararası toplum, Filistin'e çifte standartlı davranmayı bırakmalı” diyen Iştiyye, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Filistin iğrenç bir apartheid rejiminin (ırkçı-ayrımcılık) sömürgeci askeri işgali altında ve İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı her şey, uluslararası insani hukukun ihlalidir. 7 Ekim tarihi, Filistin halkının 75 yılı aşkın süredir acı çektiği göz önüne alındığında, İsrail ile çatışmanın başladığı gün değildir. Bu yılın başından bu yana İsrail, Batı Şeria'da 390'dan fazla insanımızı öldürdü, bunların bir kısmı Yahudi yerleşimcilerin elinde can verdi.”

Yahudi yerleşimci terörü artıyor

Batı Şeria’da fanatik Yahudi yerleşimci terörü, son dönemde İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülke genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla giderek artmıştı.
Filistinlilere karşı ayrımcı ve ırkçı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.
Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Yahudi yerleşimciler ve Batı Şeria

İsrail’in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.
Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimler yasa dışı sayılıyor.
Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.
Filistinlilere son bir ay içinde 400’den fazla saldırı gerçekleştiren Yahudi yerleşimciler, bu saldırılarda en az 9 Filistinliyi öldürdü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde, aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu
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