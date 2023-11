https://sputniknews.com.tr/20231113/rusyadan-gazze-konusunda-batidaki-cifte-standart-vurgusu-1077329586.html

Rusya'dan Gazze konusunda Batı'daki 'çifte standarda' vurgu

Rusya’dan Gazze konusunda Batı’daki ‘çifte standarda’ vurgu

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının Batı'nın çifte standartlarını gün yüzüne çıkardığını vurgularken... 13.11.2023

Sputnik’e konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, “İsrail'in eylemleri söz konusu olduğunda kürek bile demeye cesaret edemiyorlar” ifadelerini kullanırken, Rus tarafının Hamas hareketini kınadığını, ancak aynı zamanda İsrail yetkililerinin uluslararası insani hukuk ihlallerini de asla kabul edemediğini dile getirdi.“Batı, Ukrayna'ya yardım etmek ve onu ayakta tutmak için her şeyi yapacak”Polyanskiy, konuşmasında Ukrayna’ya yapılan yardımlara da değinerek, Moskova'nın Batı devletleri tarafından Ukrayna'ya askeri yardımın süreceğine inandığının altını çizerken, “Batı, bu ülkeyi (Ukrayna) ayakta tutmak için her şeyi yapacaktır” diye konuştu.“Rusya için, çatışmanın en başından beri Kiev'in düşmanlıklarını ancak ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin desteğiyle sürdürebileceği açıktı” diyen Rus diplomat, 2014'teki yasadışı ve anayasaya aykırı darbenin arkasında duran Kiev rejiminin yaratıcısı olan Batı'nın, Ukrayna’ya destek için her şeyi yapacağından emin olduklarını ifade etti.Polyanskiy, aynı zamanda Rusya'nın BM'de Ukrayna'ya Batı silahlarının tedariki konusunda görüşme çağrısında bulunduğunu da anımsatırken, demecini, “BM’de ele alınması için sunduğumuz önerilerin tümü, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Ancak Batılı meslektaşlarımız ‘aynaya bakıp’ sorunun asıl nedenlerini aramak istemiyor” diye sonlandırdı.Yakın zamanda Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile Ortadoğu'daki durumu görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Batı'da ve Kiev'de gerçekten sürdürülebilir ve adil bir barış için herhangi bir siyasi irade görmüyoruz. Rusya Federasyonu'nun güvenlik çıkarları ile yüzyıllardır orada yaşayan vatandaşların çıkarlarını tam olarak dikkate alacak bir barışın sağlanmasına yönelik yaklaşımlarımız gayet iyi biliniyor” diye konuşmuştu.Rusya, Gazze sorununda ‘Arap çözümünü’ destekleyecekLavrov, Rusya’nın Gazze Şeridi konusunda Arap Birliği ve Arap-Afrika Zirvesi'nde ‘Arap çözümünü’ destekleyeceğini vurgulayarak, "Bugün Gazze sorununa ilişkin Arap Birliği zirvesinin ve Arap-Afrika zirvesinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere ortaya atılan ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek girişimleri konuştuk. Belirli bir ihtilafı ele alırken her zaman bölge ülkelerinin çözümlerine, görüşlerine ve değerlendirmelerine önem veriyoruz. Ve bu durumda, Arap dünyasının ortak görüşü, ortak görüş olacağından eminim, bizim için temel önemde olacaktır” dedi.

